Porzucił Włocławek dla wielkiej polityki

Nowy senator Krzysztof Kukucki opowiada o wrażeniach z odwiedzin miejsca pracy. Duże zaskoczenie!

Adam Brzozowski Piotr Lampkowski Paweł Dąbrowski 18:33

Zastępca prezydenta Włocławka, Krzysztof Kukucki wystartował w wyborach do Senatu, bo jak mówi, nie mógł znieść tego, co PiS zrobiło z samorządami. Wyborcy zdecydowali, że należy mu się mandat. „Super Express” śledził pierwszy przyjazd polityka Lewicy do nowego miejsca pracy w stolicy i dowiedział się, co na nowym senatorze zrobiło największe wrażenie.