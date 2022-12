Parlament Europejski padł ofiarą cyberataku. Rzecznik potwierdza

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Parlament Europejski padł ofiarą cyberataku

Kilka godzin po tym, gdy parlamentarzyści przyjęli rezolucję uznającą Rosję za państwo wspierające terroryzm doszło do cyberataku na stronę internetową Parlamentu Europejskiego - powiedział rzecznik.

"Dostępność strony Parlamentu Europejskiego jest ograniczona ze względu na wysoki poziom ruchu w sieci zewnętrznej. Ruch ten jest powiązany z atakiem DDoS (Distributed Denial of Service). Zespoły PE pracują nad jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu" - poinformował Duch na Twitterze.

Przewodnicząca PE potwierdza atak. Kto go dokonał?

Przewodnicząca PE Roberta Metsola przekazała, że do przeprowadzenia ataku przyznała się grupa prokremlowskich hakerów .

"Parlament Europejski jest celem wyrafinowanego cyberataku. Do odpowiedzialności przyznała się grupa prokremlowska. Nasi eksperci IT walczą z nim i chronią nasze systemy. To (stało się) po tym, gdy ogłosiliśmy, że Rosja jest państwem wspierającym terroryzm" - napisała Metsola na Twitterze.

DDoS to rodzaj ataku hakerskiego, który może paraliżować działanie sieci i wszystkich podłączonych do niej systemów komputerowych. Mechanizm takiego ataku polega na obciążeniu sieci sztucznie wygenerowanymi zapytaniami z wielu komputerów.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems. This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism. My response: #SlavaUkraini— Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022

