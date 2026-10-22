Państwowe sale na komercyjne imprezy. Poseł pyta, kto zarabia i ile trafia do budżetu

Poseł domaga się pełnej przejrzystości w wynajmowaniu nieruchomości należących do resortu kultury.

Kluczowe pytanie dotyczy tego, jakie firmy i organizacje korzystają z państwowych sal i ile za to płacą.

Interpelacja ma też wyjaśnić, czy zyski z najmu nie są pochłaniane przez koszty obsługi, sprzątania i ochrony.

Poseł doczekał się odpowiedzi.

Imprezy i konferencje w ministerialnych budynkach? Poseł chce konkretów

W interpelacji skierowanej do ministra kultury i dziedzictwa narodowego poseł Jarosław Krajewski poruszył kwestię komercyjnego wykorzystywania nieruchomości państwowych. Zwrócił uwagę, że choć mienie publiczne służy przede wszystkim wykonywaniu zadań państwa, przepisy dopuszczają jego wynajem podmiotom zewnętrznym.

W związku z tym poseł chce wiedzieć, czy od 1 stycznia 2024 roku ministerstwo odpłatnie udostępniało swoje budynki, pomieszczenia lub inne powierzchnie na cele komercyjne. Chodzi w szczególności o organizację wydarzeń, konferencji, prezentacji, imprez zamkniętych czy prowadzenie działalności reklamowej.

Kto korzysta z państwowego i na jakich zasadach? Poseł żąda listy najemców

Zdaniem posła Krajewskiego, odpłatne udostępnianie budynków administracji rządowej wymaga przejrzystych zasad, które zabezpieczą interes majątkowy Skarbu Państwa. Dlatego w swojej interpelacji domaga się ujawnienia pełnej listy podmiotów – firm, organizacji czy przedsiębiorców – które wynajmowały powierzchnie od resortu.

Poseł pyta również, w jakim trybie wyłoniono każdego z najemców oraz jakie wewnętrzne procedury i podstawy prawne regulują podejmowanie takich decyzji. Ma to na celu sprawdzenie, czy proces wynajmu jest transparentny i czy nie koliduje z podstawową działalnością ministerstwa.

Ile Skarb Państwa zarobił na wynajmie? Pytania o zyski i koszty

Kluczowym elementem interpelacji są pytania o finanse. Jarosław Krajewski chce poznać dokładne kwoty, jakie poszczególne podmioty zapłaciły za wynajem, a także łączną wartość przychodów uzyskanych z tego tytułu przez Skarb Państwa. Pyta również o sposób ustalania wysokości czynszu.

Co istotne, poseł domaga się także informacji o kosztach poniesionych przez ministerstwo w związku z każdym wynajmem. Chodzi o wydatki na ochronę, obsługę techniczną, energię, sprzątanie czy pracę personelu. Celem jest ustalenie nie tylko przychodów, ale również dochodu netto, czyli realnego zysku dla budżetu państwa w każdym z przypadków.

Poseł Jarosław Krajewski skierował do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego serię szczegółowych pytań, domagając się pełnego wglądu w procedury i finanse związane z komercyjnym wykorzystaniem państwowych nieruchomości.

Jest już odpowiedź resortu. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedział posłowi, że MKiDN zawierało umowy odpłatnego udostępnienia lub wynajmu na cele komercyjne budynków, pomieszczeń albo innych powierzchni pozostających w jego dyspozycji.

Podstawą prawną do podjęcia decyzji o oddaniu nieruchomości w najem są m.in.: art. 25 ust. 4 pkt 1) lit. g) ustawy o służbie cywilnej, art. 43 ust. 2 pkt 3) ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak również art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zawarcie umów najmu podlega swobodzie umów, z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i szczególnej staranności, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Szacowanie wysokości czynszu było każdorazowo przeprowadzane i określane na podstawie rozeznania rynkowego wykonanego poprzez wyspecjalizowane firmy zajmujące się wynajmem nieruchomości na rynku komercyjnym. Uwzględniano w nich specyfikę wynajmowanych pomieszczeń, tzn. usytuowanie (piwnica, parter), możliwość wejścia do lokalu, możliwe godziny działalności, powierzchnie najmu itp.