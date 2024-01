Tak spędził wieczór

Palikot przyłapany w barze i monopolowym. Smętnym wzrokiem długo wodził po półkach [MAMY ZDJĘCIA]

Były polityk, biznesmen Janusz Palikot (59 l.), nie ma ostatnio powodów do radości. Jego interesy dołują, ścigają go wierzyciele, odchodzą wspólnicy. To musi się odbić na jego samopoczuciu. Zobaczyliśmy jak wyraźnie zamyślony, spędza wieczór w barze przy dużym kuflu piwa, a potem odwiedza sklep monopolowy.