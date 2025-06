Donald Tusk ogłasza nowe otwarcie dla rządu: Jakie zmiany nas czekają?

We wtorek (3 czerwca) odbyło się pierwsze po rozstrzygnięciu wyborów prezydenckich posiedzenie rządu. Premier Tusk zabrał głos i podkreślił, że rząd zaczyna pracę w nowej politycznej rzeczywistości: - Rozpoczynamy nasze posiedzenie w nowej rzeczywistości politycznej. Wszyscy przeżywaliśmy bardzo ostatnie miesiące, tygodnie kampanii wyborczej. Chciałbym, żeby bez wyjątku wszystkie panie i panowie ministrowie traktowali z powagą tę nową sytuację. Ale przez “powagę” rozumiem jeszcze więcej pracy - podkreślił przed posiedzeniem Rady Ministrów Premier Donald Tusk.

Wynik wyborów, w których przewagą 369 591 głosów zwyciężył kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość rząd zapewnia, że nie wpłynie to negatywnie na jego sprawczość rządu. - Nie zmieniła się w Polsce Konstytucja, nie zmieniło się nasze zobowiązanie i nie zmieniły się oczekiwania obywateli. W Polsce rządzi rząd, co jest wielkim obowiązkiem, wielkim zaszczytem. I nawet jeśli tak czujemy, że może być trudniej niż niektórzy z nas sądzili, że będzie, to jesteście tutaj od trudnych rzeczy, a nie od łatwych. Jeśli ktoś jest od łatwych rzeczy, to powinien oczywiście poszukać innego zajęcia - zaznaczył premier Tusk.

Donald Tusk wspomniał też i odniósł się do wcześniejszych swoich zapowiedzi (chodzi o wotum zaufania dla rządu). Powiedział, że kwestia ta została przedyskutowana w gronie liderów koalicji 15 października: - Ostatecznie ustaliliśmy z panem marszałkiem Hołownią przed chwilą, że nasze wystąpienia, głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu odbędzie się 11 czerwca w środę.

Premier podziękował też ministrom za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz kraju, zapowiadając jednocześnie, że wotum zaufania będzie nowym otwarciem w pracy rządu, ale i całej koalicji rządzącej.

To wotum zaufania to nie jest próba kontynuowania wszystkiego, co robiliśmy, bo wiemy dobrze po tym półtora roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej, szybciej. I to wotum zaufania powinno być nowym otwarciem, a więc ofensywne, a nie defensywne - ocenił.

Szef rządu Donald Tusk zapowiedział również okresową ocenę prac rządu i poszczególnych resortów, czemu ma być poświęcony lipiec. Po ewaluacji dotychczasowych działań spodziewane są zmiany, które przyspieszą pozytywne efekty pracy ministerstw, czytamy na stronie KPRM.

Sonda Jak oceniasz rząd Donalda Tuska? Dobrze Źle