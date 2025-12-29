Pakt PiS-Konfederacja? Ujawniają kulisy i rolę prezydenta Karola Nawrockiego!

2025-12-29

W kuluarach polskiej polityki wrze. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w rozmowach z Polską Agencją Prasową, coraz śmielej oceniają dotychczasowe decyzje prezydenta Karola Nawrockiego. Co ciekawe, obie strony widzą w nim nie tylko patrona prawicowego paktu senackiego, ale także potencjalnego architekta przyszłej koalicji powyborczej. Czy to tylko polityczne spekulacje, czy może zwiastun realnych zmian na polskiej scenie politycznej?

Polska Agencja Prasowa zapytała swoich rozmówców, jak decyzje prezydenta mogą wpłynąć na ewentualną koalicję powyborczą Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji oraz jej rozszerzonego wariantu z udziałem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Czy taka współpraca jest w ogóle prawdopodobna, czy też mamy do czynienia jedynie z politycznym spinem, mającym na celu wywarcie presji na obecne partie rządzące? Poseł Konfederacji, związany z Nową Nadzieją, z zaskakującą otwartością podkreślił, że do tej pory żadna z decyzji prezydenta nie była na tyle dotkliwa, by mogła zaważyć na ich współpracy i bieżących kontaktach. Polityków związanych z frakcją Sławomira Mentzena szczególnie cieszy dotrzymywanie obietnic zawartych w podpisanej przez Nawrockiego tzw. ośmiopunktowej deklaracji toruńskiej. 

Nawet parafowanie ustawy podnoszącej podatek dochodowy CIT dla banków, choć decyzja ta nie została odebrana przez nich z entuzjazmem, nie zdołało zepsuć dobrych relacji. Pierwszy punkt deklaracji, podpisanej na ostatniej prostej kampanii, mówił o nieakceptowaniu żadnych ustaw podnoszących Polakom podatki. Pomimo zapewnień prezydenta o tym, że jest to podatek dla biznesu, politycy Nowej Nadziei są przekonani co do tego, że ostatecznie i tak uderzy on pośrednio w obywateli. Konfederacja nie była też zachwycona podpisaniem przez Nawrockiego ustawy ws. zakazu hodowli zwierząt na futra, której sprzeciwiała się od początku. Z drugiej strony, na duży plus prezydenta zaliczają jego weto wobec ustawy o rynku kryptowalut. 

Inny poseł Konfederacji, związany z Ruchem Narodowym, w rozmowie z PAP przyznał, że weta oraz wszelkie decyzje Nawrockiego odbierane są przez tę frakcję mocno na plus. Na tyle, że widzą w prezydencie głównego rozgrywającego, jeśli chodzi o potencjalne zawarcie paktu senackiego w nadchodzących wyborach parlamentarnych między PiS-em a Konfederacją. Ich zdaniem, udana kooperacja na tym polu mogłaby utorować im drogę do głębszej współpracy.

Politycy PiS w rozmowie z PAP także wskazują, że prezydent powinien być „przynajmniej patronem prawicowego paktu senackiego”. – Chyba nikt u nas – zwłaszcza ci racjonalni – nie wątpi, że powinniśmy iść do Senatu jako prawica, przynajmniej wspólnie z Konfederacją – podkreślił poseł PiS związany z frakcją b. premiera Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem Nawrocki jest brany pod uwagę jako punkt odniesienia. Pytany, o to, czy jest możliwe, by w przyszłości PiS i Konfederacja jednocześnie zabiegały o względy prezydenta, rozmówca PAP ocenił, że Nawrocki w kampanii do wyborów parlamentarnych w 2027 roku prawdopodobnie będzie bardzo ostrożny. – Będzie angażował się przeciwko Tuskowi, ale nie będzie występował na wiecach PiS-u czy Konfederacji – ocenił. 

W kontekście Brauna rozmówca PAP przyznał, że choć jego partia ma coraz lepsze wyniki w sondażach, to PiS nie chciałoby być kojarzone z jej liderem i niewielu parlamentarzystów w partii podziela jego poglądy. Pod względem koalicji – jak podkreślił – PiS bierze pod uwagę głównie Konfederację, ale wyraził obawy co do spójności tej partii. – Zastanawiamy się, czy Konfederacja nie podzieli się pomiędzy Ruch Narodowy i Nową Nadzieję już tak definitywnie – dodał. 

