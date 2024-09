Padła konkretna data przesłuchania Zbigniewa Ziobro. Nieoficjalne informacje

Ekspert wysłuchał wystąpienia Andrzeja Dudy w ONZ. Oto, co powiedział

Zbigniew Ziobro wycofał się z życia publicznego wiele miesięcy temu z powodu choroby nowotworowej przełyku. Polityk skupił się przede wszystkim na walce z rakiem, przechodząc między innymi przez operacje, chemio- i radioterapię. Obecnie, jak informują jego współpracownicy, dochodzi do siebie oraz przechodzi przez rehabilitację. Tymczasem sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa cały czas czeka na jego zeznania.

Biegły zbadał sprawę Zbigniewa Ziobry

We wtorek 24 września przewodnicząca komisji Magdalena Sroka poinformowała, że otrzymano już opinię biegłego lekarza. Jak stwierdził doktor, stan zdrowia polityka pozwala mu na złożenie zeznań. Z kolei sam Zbigniew Ziobro przekazał w mediach społecznościowych, że nikt go nie badał ani nie prosił go o udostępnienie dokumentacji medycznej. Jak się okazuje, lekarz dostał dokumentację z pięciu szpitali, który na ich podstawie wystawił swoją opinię.

Kiedy przesłuchanie Zbigniewa Ziobry?

Według nieoficjalnych informacji, do jakich dotarł TVN, były minister sprawiedliwości ma zostać przesłuchany 15 października 2024 roku. Data może wydawać się symboliczna - tego dnia minie dokładnie rok od wyborów parlamentarnych, które zmieniły rozkład sił w polskim rządzie.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

Sonda Czy Twoim zdaniem uda się wyjaśnić kwestię podsłuchów przez system „Pegasusa"? Tak. Nie sądzę.