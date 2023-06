Oto tajny plan PiS. Kaczyński już postanowił

Prof. Składowski do chorego na raka ks. Isakowicza: Jedyny problem to czas oczekiwania

W Prawie i Sprawiedliwości nastroje z pewnością nie należą do najlepszych. Poparcie dla rządzącej partii nie wzrasta, wielkim sukcesem okazał się marsz Donalda Tuska, co z kolei podniosło notowania Platformy Obywatelskiej. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie zamierza jednak łatwo się poddawać i już planuje ofensywę. Przede wszystkim, pod koniec czerwca prawdopodobnie w Łodzi odbędzie się wielka konwencja rządzącego ugrupowania, gdzie prezes PiS ma złożyć kolejne obietnice wyborcze. Na tym jednak nie koniec - coraz więcej źródeł podaje, że Kaczyński może z powrotem wejść do rządu, jako wicepremier. Cel jest jasny: wygaszenie sporów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, co źle wpływa na atmosferę w rządzącym obozie. Jak opisuje portal Onet.pl, Kaczyński na środowym spotkaniu z politykami swej partii mobilizował wszystkich i zachęcał do zwiększenia wysiłków. Prezes PiS miał powtarzać, że teraz trzeba "gryźć trawę", a zaangażowanie przedwyborcze będzie miało kluczowe znaczenie przy układaniu list wyborczych.

R.TERLECKI: JAROSŁAW KACZYŃSKI MOŻE WRÓCIĆ DO RZĄDU