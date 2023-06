Jarosław Kaczyński wraca do rządu? Ryszard Terlecki wprost: Decyzje pod koniec czerwca

Czy Jarosław Kaczyński po roku nieobecności w rządzie powróci? Ryszard Terlecki powiedział: - Powiedziałbym tak: zawsze może wrócić do rządu, bo on jest przecież liderem naszego środowiska i partii. Nie jest to żadna jeszcze oficjalna wiadomość, więc poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca - wyznaje w rozmowie z nami polityk Prawa i Sprawiedliwości. I podkreślił, że "nie jest to absolutnie".

Terlecki dopytany o to, jaki konkretny cel przyświeca takiej decyzji o powrocie Jarosława Kaczyńskiego do rządu i jaki jest tego powód, nie kryje, że chodzi o moce wzmocnienie politycznego środowiska na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi, które planowane są na jesień: - Chodzi o wzmocnienie, zdyscyplinowanie prac rządu w tych ostach miesiącach przed kampanią. Chcemy uniknąć sytuacji, że poszczególne resorty działają w oderwaniu od całości, bo to zawsze jest pośpiech przed końcem kadencji, a czasem to rzeczy które można załatwić wcześnie, a zostają na ostatnią chwilę. (...) Chodzi o to, by to wszystko spiąć i spiąć też z naszym programem i zaleceniami partii - wyjaśnił Ryszard Terlecki.