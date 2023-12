Oto kobiety w rządzie Tuska! Nazywał je „ministrami”. Kim są?

Donald Tusk postawił na kobiety i w ich ręce oddał wiele ważnych stanowisk. Bez skrępowania używał także mało popularnego feminatywu, który najwyraźniej niebawem na stałe wpisze się do codziennej mowy. Chodzi o „ministrę” czyli żeński odpowiednik ministra. Kim są szefowe resortów?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na czele resortu stanie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, o której mówiło się, że ma być ministrą edukacji. Ostatecznie jednak powierzono jej pieczę nad innym ministerstwem. Jak podkreślał Donald Tusk, nalegała, by nazwę jej resortu wzbogacić o „pracę”, by dać Polakom poczucie, że ich praca jest ważna.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk związała się z polityką w 2015 roku jako działaczka partii Razem. W 2020 roku była współprzewodniczącą sztabu Roberta Biedronia w czasie wyborów prezydenckich. Wielokrotnie podkreślała ważną rolę wolności osobistych, równości LGBT czy prawa kobiet do aborcji.

Ministerstwo Praw Kobiet i Równości

Warto zwrócić uwagę, że powołał także resort praw kobiet i równości, które zostało wyodrębnione z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na uwagę zasługuję fakt, że podkreślono prawa kobiet w nazwie resortu. Na jego czele stanie Katarzyna Kotula z Lewicy, w Sejmie obecna od 2019 roku. Początkowo należała do partii Wiosna, której była także rzeczniczką.

Katarzyna Kotula była osobą bardzo zaangażowana w sprawy praw kobiet i zmianę ustawy antyaborcyjnej. Była członkinią inicjatywy „Legalna aborcja. Bez kompromisów”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Na czele tego resortu stanie Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050, która w ostatnim czasie przez wiele osób była obwiniana za ustawę wiatrakową. Początkowo była posłanką Nowoczesnej, a później KO. W 2021 roku przeszła do partii Szymona Hołowni. W wyborach 2023 po raz trzeci uzyskała mandat poselski.

Ministerstwo Edukacji

Ministerstwo Edukacji zostało oddzielone od Ministerstwa Nauki. To drugie skoncentruje się na uczelniach wyższych, z kolei to pierwsze skupi się sprawach szkół, uczniów oraz nauczycieli. Przemysława Czarnka zastąpi Barbara Nowacka z KO, która polityką zajmuje się od 2014 roku. W 2019 roku dołączyła do KO. Jest zwolenniczką prawa do aborcji oraz chce przyznania prawa do adopcji dzieci parom jednopłciowym.

Ministerstwo Zdrowia

Owiane złą sławą Ministerstwo Zdrowia objęła Izabela Leszczyna z KO i wiceprzewodnicząca PO. Wcześniej mówiło się, że miała stanąć na czele resortu finansów, ostatecznie jednak ta rola przypadła Andrzejowi Domańskiemu.

Z partią Donalda Tuska Izabela Leszczyna jest nieprzerwanie związana od 2006 roku. W latach 2013-2015 r. sprawowała urząd wiceministra finansów, a karierę zawodową zaczynała jako nauczycielka.

Ministerstwo Przemysłu

Donald Tusk zapowiedział powstanie nowego resortu – Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w Katowicach. Byłoby to pierwsze ministerstwo z siedzibą poza Warszawą. Na jego czele ma stanąć Marzena Czarnecka jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, radca prawny. Jest kierownikiem Katedry Transformacji Energetycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Do pola jej zainteresowań należą zagadnienia związane z energetyką i prawem.

Polityka Senioralna

Członkinią Rady Ministrów, która zajmie się sprawami polityki senioralnej, będzie Marzena Okła-Drewnowicz z KO. Krążyły pogłoski, jakoby miała objąć Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które ostatecznie przypadło Agnieszce Dziemianowicz-Bąk. Po raz pierwszy próbowała swoich sił w polityce w 2002 roku, a w 2021 roku została wiceprzewodniczącą PO. Marzena Okła-Drewnowicz od lat zajmuje się sprawami seniorów i pomocą społeczną.

Ministerstwo ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Na czele tego resortu stanie sejmowa debiutantka i jedna z założycielek Polski 2050 Agnieszka Buczyńska. W marcu 2022 roku została członkinią zarządu partii Szymona Hołowni. Jak sama podkreśla, zależy jej na tym, by Polacy angażowali się w wolontariat, mogli wchodzić na sejmowe komisje ora brali udział w tworzeniu prawa. Sama członkinią Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu, brała także udział w organizacji finału WOŚP.

