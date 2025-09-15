Oto, co Mentzen miał usłyszeć od polskich generałów! Ujawniano kulisy Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony zwołano pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Sławomir Mentzen krytykował koszty zestrzelenia dronów, sugerując, że są zbyt wysokie.

Okazuje się, że w czasie RBN, wyjaśniono Mentzenowi, dlaczego cena nie gra roli, gdy stawką jest życie Polaków.

W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przedstawicielem reprezentującym Konfederację był Sławomir Mentzen. Polityk tuż po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, krytykował koszty ich zestrzelenia. Jak napisał w mediach społecznościowych: - Jesteśmy zmuszeni podrywać bardzo drogie F-16 i sojusznicze F-35 strzelające rakietami za ponad 1 mln dolarów, żeby zestrzeliwać drony za kilkadziesiąt tysięcy dolarów - komentował polityk w sieci.

Dziennikarze TVN24 w programie "W Kuluarach" ujawnili jak słowa Mentzena komentowali uczestnicy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak mówili politykowi Konfederacji wytłumaczono, co się wydarzyło i: - (...) dlaczego cena nie gra roli, gdy po drugiej stronie jest życie Polek i Polaków - wyznał dziennikarz Radomir Witt, a dziennikarka Maja Wójcikowska dodała, że to generałowie wytłumaczyli liderowi Konfederacji "bardzo dosadnie", że "delikatnie mówiąc mają szerszą wiedzę na ten temat" i podjęte działania były "absolutnie niezbędne".

Przypomnijmy, że w czasie RBN obecni byli także: dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. gen. dyw. Maciej Klisz oraz Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

Wójcikowska opowiedziała też o rozmowach z osobami, które w nocy z 9 na 10 września były blisko podejmowanych decyzji: - Usłyszałam, że to jest taka sytuacja, która pokazuje prawdę o ludziach, gdzie nie ma kamer, gdzie każdy tak naprawdę kieruje się racją stanu i kiedy naprawdę i to nie jest zbędny patos, to jest ten moment, kiedy interes państwa jest ważny.

Jak dodała: - O 20.45 była świadomość, że dzieje się coś niepokojącego i że to może być trudna noc. Od jednego z ministrów w rządzie usłyszałam, że taka świadomość, że to się wydarzy była, tylko raczej było pytanie, kiedy to nastąpi - mówiła dziennikarka. Przyznała też, że od jednego z ministrów usłyszała, że jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego to ten był bardzo przejęty, ale pełen powagi.

