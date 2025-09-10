Mentzen bez litości dla rządu. „To nie jest obrona antydronowa”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-10 10:21

Sławomir Mentzen nie przebierał w słowach. Lider Konfederacji w programie „Graffiti” na antenie Polsat News skrytykował władze za brak realnych działań wobec zagrożeń płynących z Rosji. Jego zdaniem Polska jest całkowicie nieprzygotowana na wojnę nowego typu, w której główną rolę odgrywają drony.

Sławomir Mentzen

i

Autor: JACEK DOMINSKI/ Reporter
  • Lider Konfederacji skrytykował rząd za brak przygotowania Polski na nowoczesny konflikt
  • Jego zdaniem przez 3,5 roku wojny w Ukrainie Polska „przespała” czas na budowę obrony antydronowej
  • Ukraina i Rosja produkują miliony dronów rocznie, Polska zamówiła tylko 10 tysięcy
  • Mentzen uważa, że miliardowe kontrakty na samoloty i systemy rakietowe nie rozwiążą problemu dronów

„Polska przespała 3,5 roku”

Mentzen zaczął od przypomnienia, że wojna w Ukrainie trwa już ponad trzy i pół roku. Jego zdaniem to wystarczająco długi czas, aby wyciągnąć wnioski i przygotować kraj na nowe zagrożenia. Polityk uważa jednak, że władza tego nie zrobiła.

- Od 3,5 roku trwa wojna, w tym czasie doszło do rewolucji na polu walki. Ukraina i Rosja produkują miliony dronów rocznie, a my zamówiliśmy 10 tysięcy sztuk. To jest niepoważne. Jesteśmy absolutnie niegotowi na ten konflikt – stwierdził.

Konfederata zarzucił rządzącym, że zamiast realnie inwestować w systemy antydronowe, skupili się na wielkich kontraktach zbrojeniowych, które, jak podkreśla, będą miały znaczenie dopiero za kilka lat.

„Nie będziemy strzelać do dronów z F-35”

Polityk Konfederacji skrytykował też strukturę polskich wydatków zbrojeniowych.

– Wydaliśmy dziesiątki miliardów dolarów na uzbrojenie, które przyjdzie za kilka lat. A co nam z tego, skoro nie mamy obrony antydronowej? Nie będziemy strzelać do dronów z F-35 czy z Patriotów – mówił.

Polityk Konfederacji dodał z ironią, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której polska armia musiałaby wykorzystywać najdroższe systemy do neutralizowania tanich rosyjskich dronów.

Pilne! Alarm w Polsce! Oświadczenie Prezydenta i szefów BBN po ataku dronów

– Będziemy strzelać do dronów z F-35 albo z Patriotów? To absurd. Te zakupy nie odpowiadają na realne zagrożenie – podkreślił.

Groźba masowego ataku Shahedów

Mentzen ostrzegł również, że zagrożenie nie ma charakteru teoretycznego. Jak mówił, Rosja dysponuje dziś potencjałem przemysłowym pozwalającym produkować tysiące irańskich Shahedów miesięcznie. Jego zdaniem Polska w obecnym stanie nie ma żadnych realnych szans na odparcie takiego uderzenia.

– Nie jesteśmy w stanie odeprzeć takiego ataku. Politycy nic z tym nie robią - podsumował.

Polityczny kontrast

Słowa Mentzena wpisują się w rosnącą debatę polityczną po incydentach z rosyjskimi dronami. Władze państwowe starają się tonować emocje, podkreślając, że system obrony zadziałał i że Polska korzysta ze wsparcia sojuszników w NATO. Tymczasem opozycja w tym Konfederacja, akcentuje braki i zaniechania ostatnich lat.

Poniżej galeria zdjęć: Posiedzenie rządu

Polityka SE Google News
Posiedzenie rządu.
10 zdjęć
Express Biedrzyckiej | 2025 09 05 | VOD 3
Sonda
Czy Polska powinna zestrzeliwać wszystkie rosyjskie drony naruszające nasze terytorium?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁAWOMIR MENTZEN