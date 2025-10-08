Prokurator Waldemar Żurek zwrócił się do Sądu Najwyższego o wykluczenie sześciu sędziów z orzekania.

Sędziowie ci zostali powołani z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, która zdaniem Żurka nie spełnia konstytucyjnych wymogów.

Wniosek dotyczy konkretnie sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

Ta inicjatywa podważa legitymację sędziów i może mieć istotne konsekwencje dla polskiego sądownictwa

Dlaczego Prokurator Generalny chce wykluczyć sędziów Sądu Najwyższego?

Jak podaje portal Onet, Prokuratura Krajowa poinformowała o bezprecedensowym kroku, który może wstrząsnąć polskim systemem sądownictwa. Chodzi o wniosek skierowany do prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, Wiesława Kozielewicza. Prokurator Generalny Waldemar Żurek zwrócił się do prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o wykluczenie od podejmowania czynności orzeczniczych sześciu sędziów. To działanie jest kolejnym elementem szerszego procesu weryfikacji statusu sędziów powołanych w ostatnich latach.

Wniosek dotyczy następujących osób orzekających w tej Izbie:

dr. hab. Tomasza Demendeckiego, prof. UMCS,

dr. hab. Marka Dobrowolskiego, prof. KUL,

Marka Motuka,

dr. Marka Siwka,

dr. hab. Marii Szczepaniec, prof. UKSW,

dr. hab. Pawła Wojciechowskiego

Głównym argumentem przedstawionym we wniosku jest fakt, że wszyscy wymienieni sędziowie otrzymali nominacje z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), której skład i sposób wyboru budzą poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją RP oraz prawem europejskim.

Kim są sędziowie i jakie jest konstytucyjne tło sporu?

Izba Odpowiedzialności Zawodowej to organ, który w Sądzie Najwyższym zajął miejsce zlikwidowanej, kontrowersyjnej Izby Dyscyplinarnej. Jej zadaniem jest prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Fakt, że wniosek o wykluczenie dotyczy sędziów zasiadających właśnie w tej izbie, nadaje sprawie szczególnej wagi – to właśnie oni mają stać na straży etyki zawodowej. Podstawą wniosku Prokuratora Generalnego jest fakt, że wskazani sędziowie zostali powołani na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w sposób niezgodny z Konstytucją RP.

Kontrowersje wokół tzw. neo-KRS wynikają ze zmiany ustawy w 2017 roku, na mocy której sędziowskich członków Rady zaczęli wybierać politycy (Sejm), a nie, jak dotychczas, samo środowisko sędziowskie. Zarówno polskie sądy, jak i europejskie trybunały (TSUE i ETPCz) wielokrotnie orzekały, że organ ten nie spełnia wymogów niezależności, co podważa legalność powołanych z jego udziałem sędziów. Wniosek Prokuratora Generalnego opiera się właśnie na tym ugruntowanym orzecznictwie.

Jakie będą skutki decyzji dla polskiego sądownictwa?

Potencjalne wykluczenie sędziów może stać się ważnym precedensem i otworzyć drogę do podobnych działań w innych izbach Sądu Najwyższego oraz w sądach powszechnych. Z perspektywy biznesowej i społecznej, sytuacja ta wprowadza element niepewności co do statusu tysięcy wyroków wydanych przez sędziów powołanych przez neo-KRS. Z drugiej strony, zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że jest to krok niezbędny do uzdrowienia systemu i przywrócenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

Decyzja prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej będzie miała kluczowe znaczenie. Jeśli przychyli się on do wniosku, może to przyspieszyć proces systemowych zmian w sądownictwie. Działania te wpisują się w szerszy kontekst przywracania praworządności w Polsce, co może mieć długofalowe skutki dla stabilności całego systemu prawnego i zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Sprawa ta będzie z uwagą obserwowana zarówno przez środowisko prawnicze, jak i instytucje międzynarodowe, stając się testem dla trwałości mechanizmów demokratycznego państwa prawa w Polsce.

