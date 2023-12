Ostre starcie w telewizyjnym studiu! Przemysław Czarnek nie wytrzymał

W ostatni piątek (15 grudnia) wojewoda małopolski i minister edukacji Barbara Nowacka, ogłosili, że kurator Barbara Nowak traci stanowisko. Minister nie kryła, że pewien okres w polskiej szkole się kończy: - Czarny czas dla edukacji w Małopolsce się skończył - powiedziała nowa szefowa resortu. - Dziś mamy przyjemność poinformować młodzież, nauczycieli i rodziców, że czarny czas dla edukacji i średniowiecze, które próbowano wam tutaj zaprowadzić w edukacji właśnie się skończyło. Właśnie podpisałam odwołanie pani kurator Barbary Nowak - dodała wówczas w czasie konferencji prasowej.

Temat odwołania Nowak pojawił się w czasie rozmowy na antenie Polsat News i sprawił, że doszło do awantury między Czarnkiem a Lubnauer. Były już minister stwierdził, że jasnym jest, iż dochodzi do wymiany urzędników, ale on sam najpierw poszedł na spotkanie opłatkowe do kuratora lubelskiego, później wielokrotnie z nim rozmawiał, a dopiero potem nastąpiła zmiana na stanowisku. Przypomnijmy, że Czarnek w latach 2015-2019 był właśnie wojewodą lubelskim. - Państwo zrobiliście sobie naprawdę cyrk. Pani Barbara Nowacka pojechała do Krakowa, żeby pod choinką złożyć panią Barbarę Nowak. To są rzeczy, które wykraczają poza granicę normalnego standardowego przejmowania władzy i wymiany urzędników - zdenerwował się Czarnek.

Reakcja wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer była natychmiastowa: - Dla nas nie ma wątpliwości, że osoba, która jest homofobką, która uderzała w Uniwersytet Jagielloński, jeśli chodzi o poglądy, która próbowała cenzurować teatr, która umieszczała antyszczepionkowe filmy na portalu kuratorium, nie może być kuratorką ani jednego dnia dłużej - oświadczyła. - Dlaczego pani obraża panią Barbarę Nowak? Ja tego nie rozumiem. To jest bez sensu, nie ma tu pani Barbary Nowak. Nie pozwolę na obrażanie pani Barbary Nowak w sytuacji, gdy jej nie ma - gorączkował się polityk PiS. I zwrócił uwagę na to, że przede wszystkim chodzi o styl, w jakim dokonuje się zmian: - Chodzi o to, żeby nie było chamstwa i obrażania. Pani obraża panią Barbarę Nowak - skwitował.

