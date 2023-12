Małopolska kurator Barbara Nowak odwołana! Decyzja minister edukacji. Barbara Nowacka: Średniowiecze się skończyło

Klamka zapadała! Tak jak można było się spodziewać nadeszły zmiany na stanowisku kuratora oświaty w Krakowie. Stanowisko to straciła kurator Barbara Nowak, która była jedną z bardziej znanych kuratorów w Polsce. Wszystko przez swoje wypowiedzi, które nieraz budziły kontrowersje i stawały się tematami politycznymi. W piątek 15 grudnia nowa minister edukacji Barbara Nowacka i małopolski wojewoda Krzysztof Klęczar odwołali kurator Nowak. Minister Nowacka nie kryła, że to kolosalne zmiany: - Czarny czas dla edukacji w Małopolsce się skończył - powiedziała nowa szefowa resortu edukacji.

Minister Nowacka przyjechała specjalnie do Krakowa, by tam ogłosić zmiany w kuratorium. - Dziś mamy przyjemność poinformować młodzież, nauczycieli i rodziców, że czarny czas dla edukacji i średniowiecze, które próbowano wam tutaj zaprowadzić w edukacji właśnie się skończyło. Właśnie podpisałam odwołanie pani kurator Barbary Nowak – powiedziała Barbara Nowacka. Jak dodała: - To naprawdę dobra wiadomość dla szkół, pani Nowak zajmowała się nie tym, czy powinien zajmować się kurator oświaty. Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym kuratorem w Małopolsce, rozpisany zostanie konkurs. Póki co, obowiązki kuratora ma przejąć Gabriela Olszowska, podaje tvn24.pl.

Kim jest Barbara Nowak?

Barbara Nowak słynęła kontrowersyjnymi wypowiedziami. Nowak urodziła się 5 września 1959 roku w Krakowie. Jest absolwentką liceum, w którym jej mąż jest dyrektorem, ukończyła historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1980 roku zaangażowała się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a po studiach zaczęła pracować jako nauczycielka historii. Już jako kurator, którym została w 2016 roku, raz po raz wygłaszała zaskakujące i kontrowersyjne wypowiedzi. Ma bardzo konserwatywne poglądy, których nieraz zaciekle broniła.

