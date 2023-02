Ostre słowa Ziobry. Politycy niemieccy z UE chcą obalić rząd w Polsce

Środki z KPO to narzędzie szantażu

Jak mówił minister Ziobro, niezależnie od decyzji pana prezydenta pieniądze z KPO i tak nie zostałyby Polsce wypłacone. KE nie chodzi o praworządność, ale o zmianę władzy w Polsce w sposób niedemokratyczny, z wykorzystaniem szantażu. Polityka ustępstw to zła polityka. Polityka ulegania szantażystom zawsze prowadzi do eskalacji szantażu- twierdzi lider Solidarnej Polski.

Ziobro pozytywnie ocenił działania Prezydenta RP. - Skierowanie do TK to lepsze rozwiązanie niż podpisanie ustawy, które by pogłębiło tylko rebelię w sądownictwie - stwierdził minister Ziobro. - Kwestia praworządności jest pretekstem do zmiany polskiego rządu. KE chce, aby ich kolaborant polityczny Donald Tusk objął rządy w Polsce i realizował politykę zgodną z interesami Berlina. Minister Sprawiedliwości powołał się na tytuł Frankfurter Allgemeine Zeitung, zmiany w polskim sądownictwie nie wystarczą - dodał. To jego zdaniem dowód na to, że Niemcy spodziewali się, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę.

-Gra toczy się o władzę, o to, by z Polski zrobić kraj peryferyjny, kraj wpływów niemieckich.W interesie Putina jest zdestabilizować Polskę. To, co dzisiaj się dzieje, może mieć również drugi kontekst – Polska prowadzi najbardziej ofensywną politykę wsparcia Ukrainy. Takiej polityce sprzeciwiają się politycy niemieccy- mówił Ziobro

Jak argumentował Ziobro, wskazywaliśmy, że potrzebna jest asertywna i zdecydowana polityka wobec UE. Tylko w ten sposób możemy w przyszłości uzyskać pieniądze z KPO. Przed Polakami długa debata na temat KPO. Bo większość naszych rodaków sądzi, że są to darmowe pieniądze. Tymczasem KPO to ukryty, bardzo drogi kredyt, za który wszyscy będziemy musieli słono zapłacić stwierdził minister sprawiedliwości.

Prezydent Andrzej Duda w piątek skierował nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją

Nowelizacja ustawy o SN, której projekt złożyli posłowie PiS, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

