Ostre słowa Sobkowiak-Czarneckiej o Konfederacji! „Wpisuje się w narrację rosyjską”

Wiceminister uderza w Mentzena. „Jest zamknięty u siebie w domu”

Podczas środowej (14 października 2026 roku) rozmowy w RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się do wypowiedzi polityków Konfederacji dotyczących polskiej armii, jej funkcjonowania oraz zakupów uzbrojenia. Wiceminister nie ukrywała irytacji postawą parlamentarzystów, którzy jej zdaniem chętnie oceniają działania wojska, choć sami nie mają doświadczenia z wojskowymi szkoleniami. — Wie pan co, ja bym przede wszystkim chciała, żeby wszyscy ci, którzy na X-ie czy chodząc po studiach telewizyjnych opowiadali milion swoich teorii na temat wojska, a nawet nie byli osiem godzin na ćwiczeniu gotowości, czyli stopa nigdy nie przekroczyła bramy jednostki wojskowej, no to naprawdę zachęcam, zobaczcie od środka jak to wygląda — mówiła w RMF FM.

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Wiceminister przekonywała, że politycy powinni najpierw osobiście zapoznać się z realiami służby wojskowej, zanim zaczną publicznie przedstawiać swoje recepty na funkcjonowanie armii. Szczególnie ostro wypowiedziała się o Sławomirze Mentzenie, któremu zarzuciła unikanie bezpośredniej konfrontacji z rozmówcami. — Znaczy fajnie się siedzi w swoim domu, bo zdaje się, że poseł Mentzen to już nawet nie udziela wywiadów, tylko jest zamknięty u siebie w domu i tam przemawia do narodu. Zapraszam wyjść na zewnątrz, skonfrontować się z ludźmi, porozmawiać o tym, co się proponuje — stwierdziła Sobkowiak-Czarnecka.

Poważne zarzuty wobec Konfederacji. Padły słowa o rosyjskiej narracji

Jednak najostrzejsza część wypowiedzi dotyczyła nie samego Mentzena, lecz całej Konfederacji. Sobkowiak-Czarnecka powiązała część działań ugrupowania z przekazem zgodnym z celami rosyjskiej wojny hybrydowej. — Już nie mówię o tym, że akurat to, co robi Konfederacja, bardzo często się wpisuje niestety w narrację rosyjską, bo dzisiaj jesteśmy, co jest faktem, jesteśmy na wojnie hybrydowej — powiedziała wiceminister w RMF FM.

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Przedstawicielka resortu obrony wskazała, że jednym z celów rosyjskich działań jest osłabianie zaufania obywateli do własnego państwa oraz ograniczanie społecznego poparcia dla pomocy Ukrainie. — Jednym z celów w Federacji Rosyjskiej jest podważanie A, zaufania obywateli do instytucji państwowej, B, zniechęcenie obywateli do pomocy Ukrainie — mówiła. W dalszej części wypowiedzi zarzuciła Konfederacji szczególną aktywność w działaniach, które jej zdaniem mogą zniechęcać Polaków do wspierania Ukrainy.

„150 teorii” o polskiej armii. Wiceminister zaprasza polityków na szkolenia

Sobkowiak-Czarnecka krytykowała również sposób prowadzenia debaty o bezpieczeństwie państwa. Jej zdaniem część polityków zamiast zdobywać praktyczną wiedzę o wojsku, koncentruje się na przedstawianiu kolejnych teorii dotyczących zarządzania armią. — To jest właśnie przykład takiego po prostu gadania tylko dla zasiania jakiejś niepewności w opinii publicznej, bo ja już ciągle słyszę 150 teorii, jak oni by lepiej zarządzali armią i jak lepiej zarządzali by zakupami. To naprawdę zapraszam — stwierdziła. Wiceminister zachęcała parlamentarzystów do udziału w szkoleniach wojskowych, przekonując, że osobiste doświadczenie pozwoliłoby im lepiej zrozumieć funkcjonowanie sił zbrojnych.

Galeria poniżej: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zachęca do ćwiczeń obronnych

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