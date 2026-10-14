Andrzejowi Domańskiemu grożą długie wyroki? Poseł PiS ostrzega ministra finansów

Kuźmiuk ostrzega Domańskiego. Poszło o pieniądze dla Trybunału

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego może wkroczyć w kolejną fazę. W tle pojawiają się informacje o możliwym zaprzysiężeniu Macieja Berka oraz scenariuszu utworzenia alternatywnego Trybunału Konstytucyjnego. Do sprawy odniósł się w „Porannym Ringu” poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Polityk nie ukrywał, że jego zdaniem działania rządzących mogą doprowadzić do poważnej konfrontacji. — No panie redaktorze, nie ulega wątpliwości, że rządzący idą tutaj na poważne zwarcie — stwierdził Kuźmiuk.

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Poseł PiS wskazał przy tym na dwa możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji. — Nie wiem tylko, czy w konsekwencji siłowo będzie zajmowany Trybunał Konstytucyjny, czy też ta wersja druga, że będzie Rezerwowy — mówił, odnosząc się do koncepcji alternatywnego TK.

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W rozmowie pojawił się również wątek Macieja Berka. Jak relacjonował Kuźmiuk, w sejmowych kuluarach krążyły informacje, że jego zaprzysiężenie może odbyć się w środę w Sali Kolumnowej. Polityk odniósł się także do roli premiera Donalda Tuska w całej sprawie. — Pan Donald Tusk delegując do go do że tak się wyrażę do Trybunału Konstytucyjnego sugerował że to on będzie szefem — powiedział poseł PiS. Zdaniem Kuźmiuka jednym z najważniejszych elementów sporu może okazać się finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Polityk zarzucił ministrowi finansów, że nie uwzględnił budżetu TK w projekcie budżetu państwa. — Pierwszy raz w naszej historii minister finansów nie dołączył budżetu Trybunału Konstytucyjnego do budżetu państwa, choć ma taki obowiązek — stwierdził.

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Kuźmiuk przekonywał, że rządzący uzasadniali tę sytuację brakiem stanowiska Zgromadzenia Ogólnego. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w trakcie prac parlamentarnych odpowiednie środki mogą jeszcze zostać uwzględnione w budżecie.

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Najostrzejsze słowa padły jednak pod koniec rozmowy. Kuźmiuk odniósł się do hipotetycznej sytuacji, w której środki publiczne zostałyby przeznaczone na działalność drugiego, alternatywnego Trybunału Konstytucyjnego. — No tylko wie pan, tak, oczywiście, jeżeli teraz dołączy się to i się uzna, że w ten sposób będziemy finansowali ten drugi trybunał, to nie chcę przesadzać, bo ja nie będę wymiarem sprawy sprawiedliwości, ale pan minister Domański musiałby odsiedzieć bardzo długie wyroki, gdyby zdecydował się finansować ten drugi trybunał — powiedział poseł PiS w „Porannym Ringu”.

Zobaczcie całą rozmowę: