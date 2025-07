Ostra dyskusja między Zembaczyńskim i Schreiberem! Poszło o Kaczyńskiego, "żenujące akcje"

Czy Tusk wytrzyma do końca kadencji? Burza w studiu Super Expressu!

W debacie STARCIE Super Expressu, prowadzący Jan Złotorowicz zadał pytanie Witoldowi Zembaczyńskiemu (Koalicja Obywatelska) i Łukaszowi Schreiberowi (Prawo i Sprawiedliwość), czy Donald Tusk będzie premierem do końca kadencji.

- Rząd, który utworzyliśmy po 2023 roku jest i będzie, a jego premierem pozostanie Donald Tusk, bo to co nas łączy to umowa koalicyjna i mandat zaufania z wyborów w 2023 roku. Dlatego wyborów wcześniejszych nie będzie, a rządy naszej koalicji i rządy Donalda Tuska będą trwać - powiedział Zembaczyński.

- Różne rzeczy trzeba brać pod uwagę, ten rząd powinien jak najszybciej odejść, to Polacy mówią jasno w badaniach opinii publicznej, to pokazały też wybory prezydenckie. Natomiast Donald Tusk będzie robił wszystko, żeby utrzymać się na stanowisku. [...] Obojętni jaki obszar życia weźmiemy, rozwój, politykę migracyjną, rolnictwo, gospodarkę, to widać brak sprawczości i przede wszystkim regres [...]. Dlatego jak najszybciej należy odsunąć ten rząd od władzy, żeby przestać szkodzić Polakom - odpowiedział Schreiber.

Schreiber mówi o niefortunnych datach, Zembaczyński uderza w Kaczyńskiego!

Łukasz Schreiber zwrócił uwagę, że koalicja rządząca zawiązała się 13 grudnia (w rocznicę wprowadzenia w PRL stanu wojennego), a rekonstrukcja rządu miała się odbyć 22 lipca, w rocznicę upublicznieniu manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (marionetkowego, kierowanego przez Moskwę organu wykonawczego w Polsce) - w PRL obchodzono ten dzień Święto Odrodzenia Polski. Na to odpowiedział Zembaczyński:

- 13 grudnia pana pośle, to pana prezes [Jarosław Kaczyński - dop. red.] spał do południa - powiedział Zembaczyński. Po tych słowach Schreiber zaczął przerywać mówiąc o "żenujących akcjach", aż musiał uspokoić go prowadzący Jan Złotorowicz.

Gdy Schreiber doszedł do głosu, to wrócił do wątku dotyczącego Jarosława Kaczyński.

- Proszę się powstrzymać od chamskich, nieeleganckich komentarzy. Atakowanie Jarosława Kaczyńskiego, takiemu człowiekowi i ja i pan powinniśmy być wdzięczni, takim osobom, które walczyły o wolność, o to żeby pan te głupstwa mógł wygadywać - odparł Schreiber.

Debata STARCIE Super Expressu

Nowa formuła debaty to dynamiczna wymiana argumentów, w której uczestnicy odpowiadają na pytania prowadzącego, a następnie sami zadają pytania swojemu oponentowi. Każdy z uczestników ma do dyspozycji pulę 30 minut na wszystkie wypowiedzi, włączając w to odpowiedzi, riposty, polemiki i komentarze.

Uczestnicy mogą korzystać z notatek, materiałów pomocniczych, urządzeń mobilnych, a także prezentować własne materiały audio i wideo.