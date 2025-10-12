Oskarżyła Krzysztofa Brejzę, teraz stanie przed sądem. Na jaw wyszedł akt oskarżenia

23 października przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy rozpocznie się proces Agnieszki Ch., oskarżonej o trzykrotne fałszywe oskarżenie Krzysztofa Brejzy o współudział w wyłudzeniu pieniędzy z Urzędu Miasta Inowrocławia.

Oskarżenia miały miejsce w listopadzie i grudniu 2018 roku oraz w czerwcu 2022 roku, a prokuratorzy ze Słupska podkreślają, że Agnieszka Ch. działała na szkodę Krzysztofa Brejzy.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo dotyczące Krzysztofa Brejzy, stwierdzając brak dowodów na jego przestępstwa i uznając wyjaśnienia Agnieszki Ch. za nieprawdziwe.

Prokuratorzy ze Słupska, analizując akta śledztw i przesłuchując świadków, doszli do wniosku, że Agnieszka Ch. fałszywie oskarżyła Krzysztofa Brejzę, co stanowi podstawę obecnego procesu.

Proces Agnieszki Ch. rozpocznie się 23 października przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy. Dziennikarze "Superwizjera" Maciej Duda i Łukasz Ruciński ujawnili treść aktu oskarżenia, który Prokuratura Okręgowa w Słupsku skierowała przeciwko byłej urzędniczce. Zarzuty dotyczą trzykrotnego fałszywego oskarżenia Krzysztofa Brejzy o współudział w przestępstwie polegającym na wyłudzeniu pieniędzy z Urzędu Miasta Inowrocławia.

Pierwsze fałszywe oskarżenie miało miejsce 5 listopada 2018 roku, podczas przesłuchania Agnieszki Ch. jako podejrzanej w śledztwie w sprawie "afery inowrocławskiej". Drugie oskarżenie padło 14 grudnia 2018 roku, podczas kolejnego przesłuchania. Trzecie natomiast miało miejsce 30 czerwca 2022 roku w bydgoskiej delegaturze CBA, podczas konfrontacji z inną podejrzaną osobą. Prokuratorzy ze Słupska podkreślają, że w każdym z tych przypadków Agnieszka Ch. działała na szkodę Krzysztofa Brejzy.

Zarzuty wobec Agnieszki Ch. opierają się na artykule 234 Kodeksu Karnego, który przewiduje kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 dla osób, które fałszywie oskarżają inną osobę o popełnienie przestępstwa przed organem ścigania. Agnieszka Ch. nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień.

Ustalenia prokuratury i umorzenie śledztwa

Kluczowe dla sprawy są ustalenia prokuratorów z Gdańska, którzy prowadzili główne śledztwo w sprawie "afery inowrocławskiej", dotyczące wyprowadzania pieniędzy z Urzędu Miasta przez jego urzędników. W styczniu 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała akt oskarżenia przeciwko Agnieszce Ch. i 16 innym osobom. Równocześnie jednak, w osobnym postępowaniu, prokuratorzy badali wątki dotyczące Krzysztofa Brejzy i jego ojca, Ryszarda Brejzy, prezydenta Inowrocławia.

Ostatecznie, 24 grudnia 2024 roku, Prokurator Okręgowy w Gdańsku umorzył śledztwo w części dotyczącej Krzysztofa Brejzy, stwierdzając, że nie ma żadnych dowodów na to, by dopuścił się jakichkolwiek przestępstw. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że wyjaśnienia złożone przez Agnieszkę Ch. w odniesieniu do Krzysztofa Brejzy "nie polegały na prawdzie".

Prokuratorzy ze Słupska, analizując akta śledztw z Gdańska, w których Krzysztof Brejza, jego ojciec, żona i współpracownicy byli inwigilowani oprogramowaniem Pegasus, oraz przesłuchując głównych świadków, doszli do wniosku, że Agnieszka Ch. fałszywie oskarżyła Krzysztofa Brejzę o popełnienie przestępstwa przed organem ścigania. To właśnie te ustalenia stanowią podstawę do obecnego procesu Agnieszki Ch.

