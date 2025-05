Orędzie Donalda Tuska. "Wojna przestała być abstrakcją". Premier zapowiedział: "Jesteśmy gotowi"

Orędzie Donalda Tuska. Co powiedział premier?

Informację o orędziu premiera Donalda Tuska potwierdziła 1 maja rano Agnieszka Rucińska, podsekretarz stanu w kancelarii premiera. Początek orędzia Donalda Tuska zaplanowano na godz. 20. Wystąpienie ma być transmitowane, m.in. w TVP. To pierwsze orędzie Tuska od 30 grudnia 2023 r.

Przed orędziem szefa rządu media zastanawiały się, o czym będzie mówić premier. Z nieoficjalnych informacji Onetu wynikało, że Donald Tusk nawiąże do przypadającej 1 maja rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (mija od tego wydarzenia 21 lat - red.), a także do Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski i Święta Konstytucji 3 maja, które przypadają w kolejnych dniach.

Według Onetu, szef rządu ma również "powtórzyć zapowiedzi dotyczące faworyzowania polskich firm w publicznych przedsięwzięciach". - Donald Tusk ma też wspomnieć m.in. o obchodach tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, nacjonalizmie gospodarczym, wojnie za naszą wschodnią granicą, budowie silnej armii, a nawet o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim — pierwszym od prawie pół wieku Polaku w kosmosie, którego misja rozpocznie się już 29 maja - wskazał Onet.

Orędzie Donalda Tuska: "Wojna przestała być abstrakcją"

- Dziś świętujemy nasz powrót na Zachód, wejście do europejskiej wspólnoty. Jutro oddamy cześć naszym narodowym barwom. Trzeciego maja uczcimy historyczne postanowienie, że chcemy być nowoczesnym, silnym państwem z pierwszą w Europie konstytucją - mówił premier Donald Tusk, nawiązując do majowych świąt.

- Czasy są trudne, do polityki światowej wraca niepewność, brutalność i egoizm. Wojna przestała być abstrakcją, przywiązanie do wartości wypiera przekonanie, że nie ma nic za darmo. Czy to znaczy, że nasze Polskie marzenie po raz kolejny zostanie nam odebrane? Czy mamy się bać? Nie. My mamy być silni - powiedział w orędziu szef rządu.

Tusk mówił, że "lekturze naszej historii często towarzyszą westchnienia, ech gdybyśmy mieli więcej czasu, zabrakło kilku lat, zabrakło jednej dekady". - Nie tym razem. Tym razem jesteśmy gotowi - zapowiedział premier.

Donald Tusk nawiązał też do 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. - Polska to tysiącletnie państwo, z którym każdy musi się liczyć. Nasza rocznica jest rokiem przełomu. Oddając hołd Chrobremu, wprowadzamy piastowską doktrynę regionalnej potęgi - mówił premier.

Podczas orędzia Donald Tusk powiedział, że "Polski potencjał jest niezaprzeczalny, a my wiemy jak go uruchomić, wiemy co robić". Szef rządu zapowiedział rozbudowę polskiego przemysłu. Zapowiedział współdziałanie z przedsiębiorcami, "zlikwidowanie krępujących ich barier wszystkich, które tylko da się zlikwidować".

Premier: "Nacjonalizm gospodarczy to nic złego"

- W bezprecedensowej skali zaangażujemy w rozwój kraju naukę polską i nowe technologie. Symbolem tego skoku technologicznego będzie pierwszy po niemal pół wieku Polak w kosmosie - powiedział Tusk, nawiązując do Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim. - Jego misja zaczyna się właśnie w tym jubileuszowym roku. Inwestujemy miliardy w zbrojenia i infrastrukturę. Nie zawahamy się żeby faworyzować przy tej okazji polskie firmy. Nacjonalizm gospodarczy to naprawdę nic złego - powiedział premier.

Tusk: Tworzymy armię do wygrywania

- Tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków. Super silną i nowoczesną. Armię do wygrywania - powiedział podczas orędzia Donald Tusk.

Premier przyznał, że "głos Polski w Europie od niepamiętnych czasów nie brzmiał tak mocno". - Polska jest szanowana i słuchana. Bez Polski nie da się ułożyć nic znaczącego w Europie. W relacjach międzynarodowych dysponujemy kompetencjami na najwyższym światowym poziomie. Dokładamy do tego jeszcze jeden element, dyplomację ekonomiczną - powiedział szef rządu.

Prezes rady ministrów zapowiedział, że "Państwo będzie patronem ekspansji polskiego biznesu, naszego eksportu, interesów polskich podmiotów za granicą". - Będziemy twardo i konsekwentnie walczyć o każde miejsce pracy w Polsce - zapowiedział Tusk.

- Siła państwa bierze się z powodzenia jego obywateli. Z pracy, której dziś jest święto. Dobra praca to największy skarb, za który należy się nie tylko dobra zapłata, ale też najwyższy szacunek i wdzięczność całej wspólnoty - mówił Tusk, nawiązując do obchodzonego 1 maja święta/

Źródło: PAP / Onet

Polska to wielkie marzenie. pic.twitter.com/JhXHqfiC09— Donald Tusk (@donaldtusk) May 1, 2025

Sonda Czy Donald Tusk jest dobrym premierem? Tak Nie Nie wiem