Kolejne groźby pod adresem Karola Nawrockiego! Ministerstwo bije na alarm

Ministerstwo Cyfryzacji ponownie interweniuje w sprawie gróźb kierowanych w sieci pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla konieczność szybkiego usuwania nielegalnych treści i zapowiada wdrożenie aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Poprzednie groźby wobec prezydenta zakończyły się zatrzymaniem sprawcy.

Jakie konsekwencje czekają autora najnowszych gróźb i czy DSA skutecznie rozwiąże problem?

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o kolejnym przypadku wpisu w mediach społecznościowych zawierającego groźby pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stanowczo skomentował sytuację.

- Nie ma zgody na łamanie prawa w sieci! Na bieżąco zgłaszamy do platform społecznościowych wszelkie nielegalne treści. Szczególnie te z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie - jak Prezydent RP. Dziś mieliśmy kolejny taki przypadek - stwierdził.

Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji doprecyzował, że groźby skierowane były wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Ministerstwo podejmuje działania

W obliczu powtarzających się incydentów, Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że na bieżąco zgłasza wszelkie nielegalne treści, w szczególności te z groźbami wobec najważniejszych osób w państwie. Jak zaznaczył minister Gawkowski, kluczowe jest szybkie usuwanie takich wpisów.

- Obecnie moderacja platform decyduje, czy takie treści znikną i jak szybko się to stanie. Dlatego pracujemy nad wdrożeniem aktu o usługach cyfrowych - DSA - aby treści nielegalne były szybko usuwane. Ustawa jest na końcówce prac sejmowych. Niebawem trafi do podpisu prezydenta - ocenił.

Marek Gieorgica z Ministerstwa Cyfryzacji wyjaśnił, że zespół w NASK odpowiedzialny za wyszukiwanie nielegalnych treści w mediach społecznościowych natychmiast zgłasza je do moderacji platform, a także do odpowiednich służb.

- Zwykle, kiedy takie treści są wyłapywane, to oprócz zgłoszenia do moderacji platform, które mogą je usunąć, zgłaszane są one także do odpowiednich służb - stwierdził w rozmowie z PAP.

Groźby pod adresem Karola Nawrockiego

To nie pierwszy taki incydent. W ubiegłym tygodniu Komenda Stołeczna Policji informowała o zatrzymaniu mężczyzny, który kierował groźby karalne wobec prezydenta. Sprawa dotyczyła zdjęcia z pistoletem i podpisem "do zobaczenia Karolku", zamieszczonego przez użytkownika portalu X pod fotografią prezydenta z meczu Polska-Holandia.

Podejrzanym okazał się 19-letni obywatel Polski, który przyznał się do winy i wyraził skruchę. Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury, poinformował o zastosowaniu wobec niego dozoru policji, połączonego z zakazem zbliżania się do prezydenta oraz budynków Kancelarii Prezydenta RP.

