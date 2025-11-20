Jacek Dobrzyński wbił szpilę Mariuszowi Błaszczakowi! "Wystawia się pan na niesamowitą śmieszność"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-20 8:30

W ostatnich dniach polska scena polityczna rozgrzała się do czerwoności po incydentach na torach kolejowych. Oskarżenia o sabotaż i dywersję wywołały falę wzajemnych ataków między opozycją a rządem. Głos w sprawie zabrał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, który skrytykował żądania dymisji ministrów, przypominając jednocześnie o kontrowersjach związanych z odnalezieniem rosyjskiej rakiety w Polsce w 2023 roku.

Mariusz Błaszczak

i

Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Mariusz Błaszczak
  • Mariusz Błaszczak z PiS żąda dymisji szefów MSWiA i koordynatora służb specjalnych, zarzucając im zaniedbania w sprawie sabotażu kolejowego.
  • W odpowiedzi, rzecznik ministra koordynatora, Jacek Dobrzyński, wyśmiewa zarzuty Błaszczaka, przypominając mu o incydencie z rosyjską rakietą z 2022 roku.
  • Dowiedz się, jak Dobrzyński wykorzystał przeszłe wydarzenia, aby podważyć wiarygodność krytyki PiS.

Szef Klubu PiS, Mariusz Błaszczak, w środę publicznie zażądał natychmiastowej dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i ministra koordynatora Tomasza Siemoniaka. Błaszczak zarzucił im zlekceważenie licznych sygnałów o możliwym akcie sabotażu na liniach kolejowych, co jego zdaniem naraziło Polaków na niebezpieczeństwo.

- To kompletni dyletanci i nieudacznicy, którzy kompromitują się każdym kolejnym wypowiedzianym zdaniem – ocenił poseł PiS.

Błaszczak podkreślił również, że "akt sabotażu, do którego doszło w powiecie garwolińskim obnażył totalną bezsilność państwa, którym zarządza Tusk". Wskazał na wpuszczenie na terytorium Polski osoby karanej za dywersję, która następnie mogła swobodnie opuścić kraj. Krytykował również chaos komunikacyjny w rządzie po incydencie oraz bierność służb specjalnych, mimo obowiązującego stopnia alarmowego.

Odpowiedź Jacka Dobrzyńskiego

W czwartek na zarzuty Błaszczaka odpowiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński.

- Wpis dedykuję ku pamięci wszystkim malkontentom, którzy atakują policjantów i funkcjonariuszy zarzucając im opieszałość. Panie ministrze Mariuszu Błaszczaku, żądając dymisji ministrów Tomasza Siemoniaka i Marcina Kierwińskiego wystawia się Pan na niesamowitą śmieszność i szyderstwo - napisał na Twitterze..

Jacek Dobrzyński poszedł dalej, przypominając Mariuszowi Błaszczakowi incydent z rosyjską rakietą Ch-55, która w grudniu 2022 roku przeleciała pół Polski i spadła w pobliżu Bydgoszczy.

Nowy zwrot w śledztwie ws. dywersji. Prokuratura rusza po areszt dla Ukraińców

- Życzliwie przypomnę, że Polacy musieli czekać prawie 150 dni na Pana reakcję i działanie gdy 16 grudnia 2022 roku, w biały dzień, niezauważona rosyjska rakieta Ch-55 przeleciała pół Polski i spadła 16 kilometrów od centrum Bydgoszczy. Jak donosiły media rakieta beztrosko uderzyła w ziemię 9 km od bydgoskiego lotniska, 13 km od Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, a także ok. 20 km od zakładów Nitro-Chemu, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej – wskazał.

Rzecznik kontynuował, opisując opóźnienia w reakcji ówczesnych władz i podkreślając, że dopiero po 127 dniach leżącą rakietę zauważyła przypadkowa osoba. Jak stwierdził, powiadomiona natychmiast policja na miejscu zjawiła się dopiero po weekendzie, a akcja służb zakrojona na szeroką skalę odbyła się po kolejnych paru dniach. Jak przypomniał Dobrzyński, sam Mariusz Błaszczak głos zabrał znacznie później, odczytując oświadczenie, a którym zarzucił gen. Piotrowskiemu złamanie procedury.

- Taką mieliście wówczas szybkość i skuteczność drodzy obecni malkontenci, więc z tym obecnym waszym pouczaniem i wymądrzaniem się raczej bym się wstrzymał - podsumował.

Incydenty na kolei 

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał akt dywersji na torach kolejowych:

Akt dywersji na torach kolejowych
20 zdjęć
Sonda
Kto stoi za dywersją na polskiej kolei?
BEZPIECZEŃSTWO POLSKI ZAGROŻONE! PREZYDENT NIE ROZUMIE POWAGI SYTUACJI! | EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JACEK DOBRZYŃSKI
MARIUSZ BŁASZCZAK