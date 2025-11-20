Jacek Dobrzyński wbił szpilę Mariuszowi Błaszczakowi! "Wystawia się pan na niesamowitą śmieszność"

Mariusz Błaszczak z PiS żąda dymisji szefów MSWiA i koordynatora służb specjalnych, zarzucając im zaniedbania w sprawie sabotażu kolejowego.

W odpowiedzi, rzecznik ministra koordynatora, Jacek Dobrzyński, wyśmiewa zarzuty Błaszczaka, przypominając mu o incydencie z rosyjską rakietą z 2022 roku.

Szef Klubu PiS, Mariusz Błaszczak, w środę publicznie zażądał natychmiastowej dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i ministra koordynatora Tomasza Siemoniaka. Błaszczak zarzucił im zlekceważenie licznych sygnałów o możliwym akcie sabotażu na liniach kolejowych, co jego zdaniem naraziło Polaków na niebezpieczeństwo.

- To kompletni dyletanci i nieudacznicy, którzy kompromitują się każdym kolejnym wypowiedzianym zdaniem – ocenił poseł PiS.

Błaszczak podkreślił również, że "akt sabotażu, do którego doszło w powiecie garwolińskim obnażył totalną bezsilność państwa, którym zarządza Tusk". Wskazał na wpuszczenie na terytorium Polski osoby karanej za dywersję, która następnie mogła swobodnie opuścić kraj. Krytykował również chaos komunikacyjny w rządzie po incydencie oraz bierność służb specjalnych, mimo obowiązującego stopnia alarmowego.

Odpowiedź Jacka Dobrzyńskiego

W czwartek na zarzuty Błaszczaka odpowiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński.

- Wpis dedykuję ku pamięci wszystkim malkontentom, którzy atakują policjantów i funkcjonariuszy zarzucając im opieszałość. Panie ministrze Mariuszu Błaszczaku, żądając dymisji ministrów Tomasza Siemoniaka i Marcina Kierwińskiego wystawia się Pan na niesamowitą śmieszność i szyderstwo - napisał na Twitterze..

Jacek Dobrzyński poszedł dalej, przypominając Mariuszowi Błaszczakowi incydent z rosyjską rakietą Ch-55, która w grudniu 2022 roku przeleciała pół Polski i spadła w pobliżu Bydgoszczy.

- Życzliwie przypomnę, że Polacy musieli czekać prawie 150 dni na Pana reakcję i działanie gdy 16 grudnia 2022 roku, w biały dzień, niezauważona rosyjska rakieta Ch-55 przeleciała pół Polski i spadła 16 kilometrów od centrum Bydgoszczy. Jak donosiły media rakieta beztrosko uderzyła w ziemię 9 km od bydgoskiego lotniska, 13 km od Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, a także ok. 20 km od zakładów Nitro-Chemu, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej – wskazał.

Rzecznik kontynuował, opisując opóźnienia w reakcji ówczesnych władz i podkreślając, że dopiero po 127 dniach leżącą rakietę zauważyła przypadkowa osoba. Jak stwierdził, powiadomiona natychmiast policja na miejscu zjawiła się dopiero po weekendzie, a akcja służb zakrojona na szeroką skalę odbyła się po kolejnych paru dniach. Jak przypomniał Dobrzyński, sam Mariusz Błaszczak głos zabrał znacznie później, odczytując oświadczenie, a którym zarzucił gen. Piotrowskiemu złamanie procedury.

- Taką mieliście wówczas szybkość i skuteczność drodzy obecni malkontenci, więc z tym obecnym waszym pouczaniem i wymądrzaniem się raczej bym się wstrzymał - podsumował.

Incydenty na kolei

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu.

