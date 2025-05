Powrót do sprawy wypadku Szydło: Prokuratura bada nieprawidłowości w śledztwie

Premier Tusk dziękuję pracującym Polakom. Polska gospodarka znów "zieloną wyspą"?

- Dziękuję dzisiaj z całego serca wszystkim ciężko pracującym Polkom i Polakom. To Wasze święto. I to dzięki Wam mamy rok przełomu. Według najnowszych danych Ameryka walczy z widmem recesji, Niemcy i Francja cieszą się z wyników w pobliżu zera, a my idziemy po rekordy wzrostu! - napisał na X premier Donald Tusk z okazji Święta Pracy 1 maja.

Premier nawiązywał przy tym do obecnej sytuacji w globalnej gospodarce, w której Francja i Niemcy ledwo uniknęły recesji w I kwartale 2025 roku. W przypadku Francji wzrost PKB wzrósł o 0,1 proc. kwartał do kwartału (w poprzednim kwartale spadł o 0,1 proc.), a w przypadku Niemiec 0,2 proc. kdk (po spadku o 0,2 proc. w poprzednim kwartale).

O recesji mówi się także w kontekście USA, gdzie po raz pierwszy od trzech lat odnotowano ujemny wynik - PKB spadło o 0,3 proc. w ujęciu zannualizowanym.

Z kolei Polska w IV kwartale 2024 roku była liderem wzrostu PKB w Europie na poziomie 3,7 proc. Nie znamy jeszcze polskiego PKB za I kwartał (takowe GUS poda 15 maja), ale według rządowych prognoz Polska gospodarka w 2025 roku ma urosnąć o niespełna 3,6 proc. To niższy wynik niż oczekiwano wcześniej, ale daleki od zagrożenia recesją, które może dotknąć światową gospodarkę.

Premier Tusk wygłosi orędzie 1 maja

Jak potwierdziła w rozmowie z PAP podsekretarz stanu w kancelarii premiera Agnieszka Rucińska, premier Donald Tusk w czwartek o godzinie 20:00 ma wygłosić orędzie, które będzie transmitować TVP.

Jak nieoficjalnie podał Onet, szef rządu nawiąże w orędziu do przypadającej na 1 maja rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także do Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski i Święta Konstytucji 3 maja przypadających w kolejnych dniach.

Według Onetu, premier ma także przypomnieć o zapowiedziach "polonizacji gospodarki", nawiązać do obchodów tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, wojnie za wschodnią granicą, potrzebie budowy armii, a także o o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim - pierwszym od czasu Mirosława Hermaszewskiego Polaku w kosmosie, którego misja rozpocznie się już 29 maja.

