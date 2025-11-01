Orban otwarcie krytykuje Tuska. "Uczynił z Polski wasala Brukseli"

Viktor Orban spotkał się z Zbigniewem Ziobro w Budapeszcie, co nie umknęło uwadze polskiego premiera

Viktor Orban atakuje Donalda Tuska zarzucając mu "prowojenną postawę" i uległość wobec Brukseli.

Węgierski premier podkreśla historyczną przyjaźń między Polską a Węgrami, jednocześnie dystansując się od polityki Tuska.

Viktor Orban zarzuca Tuskowi atakowanie Węgier

- Premier Donald Tusk przypuścił kolejny atak na Węgry. Robi to, ponieważ ma poważne problemy w kraju. Jego partia przegrała wybory prezydenckie, jego rząd jest niestabilny, a on sam traci w sondażach – napisał Viktor Orban w mediach społęcznościowych.

Węgierski premier odniósł się również do polityki zagranicznej Tuska, zarzucając mu prowojenną postawę i uległość wobec Brukseli.

- Wraz z (przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej) Manfredem Weberem stał się jednym z najgłośniejszych podżegaczy wojennych w Europie – a jednak jego polityka wojenna zawodzi: Ukrainie kończą się europejskie pieniądze, a Polacy są zmęczeni wojną. Nie może zmienić kursu, ponieważ uczynił z Polski wasala Brukseli – ocenił Orban.

Węgierski premier twierdzi, że Tusk "panikuje, prześladując swoich przeciwników politycznych i krytykując propokojowe stanowisko Węgier, próbując odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych". Jego zdaniem, takie zachowanie jest "bardzo smutne".

Orban odwołuje się do przyjaźni polsko-węgierskiej

Mimo ostrej krytyki Orban podkreślił, że "historyczna przyjaźń między Węgrami a Polską zasługuje na coś lepszego". Zaznaczył jednak, że nie popiera "podżegania wojennego Tuska" i że Węgry będą podążać "drogą pokoju".

Orban dodał, że "naród węgierski odmawia stania się wasalem Brukseli" i że Tusk powinien to zaakceptować i zająć się swoimi sprawami.

Spotkanie ze Zbigniewem Ziobrą i komentarz Tuska

W czwartek Orban spotkał się w Budapeszcie ze Zbigniewem Ziobrą. Były minister sprawiedliwości poinformował, że udał się na premierę filmu, a spotkanie z Orbanem było "nieplanowane".

Spotkanie to miało miejsce w czasie, gdy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu oraz o jego zatrzymanie i aresztowanie w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Orban opublikował w internecie wspólne zdjęcie z Ziobrą, pisząc o "politycznej nagonce" na polską prawicę. Tusk skomentował to spotkanie krótko: "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie".

