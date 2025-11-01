Orban otwarcie krytykuje Tuska. "Uczynił z Polski wasala Brukseli"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-11-01 15:58

Viktor Orban, premier Węgier, odpowiada na ostatnią krytykę ze strony Donalda Tuska. W serii wpisów w mediach społecznościowych Orban zarzuca Tuskowi, że ten atakuje Węgry, oraz zarzuca mu "zrobienie z Polski wasala Brukseli".

Victor Orban

i

Autor: Art Service/Super Express Victor Orban
  • Viktor Orban spotkał się z Zbigniewem Ziobro w Budapeszcie, co nie umknęło uwadze polskiego premiera
  • Viktor Orban atakuje Donalda Tuska zarzucając mu "prowojenną postawę" i uległość wobec Brukseli.
  • Węgierski premier podkreśla historyczną przyjaźń między Polską a Węgrami, jednocześnie dystansując się od polityki Tuska.

Viktor Orban zarzuca Tuskowi atakowanie Węgier

- Premier Donald Tusk przypuścił kolejny atak na Węgry. Robi to, ponieważ ma poważne problemy w kraju. Jego partia przegrała wybory prezydenckie, jego rząd jest niestabilny, a on sam traci w sondażach – napisał Viktor Orban w mediach społęcznościowych.

Węgierski premier odniósł się również do polityki zagranicznej Tuska, zarzucając mu prowojenną postawę i uległość wobec Brukseli.

- Wraz z (przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej) Manfredem Weberem stał się jednym z najgłośniejszych podżegaczy wojennych w Europie – a jednak jego polityka wojenna zawodzi: Ukrainie kończą się europejskie pieniądze, a Polacy są zmęczeni wojną. Nie może zmienić kursu, ponieważ uczynił z Polski wasala Brukseli – ocenił Orban.

Węgierski premier twierdzi, że Tusk "panikuje, prześladując swoich przeciwników politycznych i krytykując propokojowe stanowisko Węgier, próbując odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych". Jego zdaniem, takie zachowanie jest "bardzo smutne".

Orban odwołuje się do przyjaźni polsko-węgierskiej

Mimo ostrej krytyki Orban podkreślił, że "historyczna przyjaźń między Węgrami a Polską zasługuje na coś lepszego". Zaznaczył jednak, że nie popiera "podżegania wojennego Tuska" i że Węgry będą podążać "drogą pokoju".

Orban dodał, że "naród węgierski odmawia stania się wasalem Brukseli" i że Tusk powinien to zaakceptować i zająć się swoimi sprawami.

Spotkanie ze Zbigniewem Ziobrą i komentarz Tuska

W czwartek Orban spotkał się w Budapeszcie ze Zbigniewem Ziobrą. Były minister sprawiedliwości poinformował, że udał się na premierę filmu, a spotkanie z Orbanem było "nieplanowane".

Spotkanie to miało miejsce w czasie, gdy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu oraz o jego zatrzymanie i aresztowanie w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.

Orban opublikował w internecie wspólne zdjęcie z Ziobrą, pisząc o "politycznej nagonce" na polską prawicę. Tusk skomentował to spotkanie krótko: "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie".

Polityka SE Google News
Ziobro u Orbána, Matecki z zarzutami, Żurek kontratakuje | Express Biedrzyckiej
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Pytanie 1 z 15
Jaki system gospodarczy funkcjonował w PRL, sprzyjający marnotrawstwu?
QUIZ PRL. Marnotrawstwo i niegospodarność w PRL-u. Te absurdy z czasów PRL przebiły aferę KPO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VIKTOR ORBAN
DONALD TUSK