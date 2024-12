Orban dał azyl Romanowskiemu. Kim jest węgierski premier?

Victor Orban - przyjaciel dyktatorów

Po raz pierwszy lider węgierskiej partii Fidesz został premierem w 1998 roku. Orban rządził krajem przez 4 lata, po przegranych wyborach do 2010 był w opozycji. Od tego roku rządzi krajem do dziś. Przez przeciwników politycznych Orban uważany jest za przywódcę autorytarnego i niszczącego demokrację. Rządzi krajem silną ręką. Krytykują go też przywódcy krajów Unii Europejskiej za blokowanie pomocy dla Ukrainy i utrzymywanie kontaktów z dyktatorami. Spotyka się z Putinem czy przywódcą Chin. Jest przyjacielem Donalda Trumpa, łączą go też dobre relacje z europejską skrajną prawicą.

Orban - sprzymierzeniec Kaczyńskiego

Węgierski premier był chyba najczęstszym zagranicznym gościem Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS oraz przywódca Fideszu mają bliskie, przyjazne kontakty od lat. Drogi PiS-u Orbana, rozeszły się w 2022 r. przez wojnę w Ukrainie i postawę węgierskiego rządu ws. pomocy pieniężnej i wojskowej dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Po przegranych wyborach przez PiS , już nie Jarosław Kaczyński, a premier Słowacji kontrowersyjny Robert Fico został najbliższym przyjacielem Victora Orbana w Europie.

Ostatni przyjaciel Putina w Europie

Pierwsze spotkanie Orbana z Putinem odbyło w 2009 roku w Petersburgu, kiedy Węgier był jeszcze liderem opozycji. Obaj przywódcy spotykali się później wielokrotnie. Krótko przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Orban był jedną z ostatnich osób, które spotkały się z Putinem na Kremlu - rzekomo w celu uniknięcia wojny. Z kolei w sierpniu 2022 roku Orban był jedynym szefem rządu UE, który wziął udział w szczycie Jedwabnego Szlaku w Pekinie i spotkał się z Putinem na rozmowach.

W lipcu 2024 Orban postanowił porozmawiać i z Wołodymyrem Zełenskim, i z Władimirem Putinem w sprawie wojny na Ukrainie. Poleciał do Kijowa, a potem do Moskwy. Ostatnim etapem misyjnej podróży węgierskiego polityka był Pekin. W ciągu dwóch miesięcy już dwa razy Orban spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem. Misja pokojowa Orbana zakończyła się fiaskiem i nie miała unijnego wsparcia ani przyzwolenia.

Już spotkał się z Trumpem

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA bardzo ucieszyło Orbana. Premier Węgier ocenił, że tym samym zakończy się antywęgierska politykę. Na początku grudnia w trakcie pobytu w USA Orban spotkał się z amerykańskim prezydentem elektem w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie. Media podają, że od czasu zwycięstwa Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich, kilkakrotnie rozmawiał on telefonicznie z premierem Węgier. Najbardziej miało go interesować, co Orban sądzi o możliwościach szybkiego zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.