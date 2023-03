Opozycja wygrała głosowanie w sprawie ustawy "lex pilot"

Sejmowa Komisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii głosowała w środę, 29 marca nad ustawą lex pilot. Rządowy projekt został odrzucony. - Opozycja wygrywa głosowanie, "lex pilot" odrzucone na posiedzeniu komisji cyfryzacji. Ta ustawa nie jest żadną poprawą dostępu do informacji. To plan zaprogramowania naszych pilotów i zalania rządową propagandą widzów tuż przed wyborami - napisał na Twitterze Arkadiusz Marchewka, poseł Platformy Obywatelskiej. Informację potwierdził Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO, wiceprzewodniczący tejże komisji. - LexPilot odrzucone na Komisji Cyfryzacji - napisał Kierwiński również na Twitterze.

Ustawa lex pilot miała wprowadzić duże zmiany w kanałach telewizyjnych

Przypomnijmy, że lex pilot to nieoficjalna nazwa na przepisy z ustawy „Prawo komunikacji elektronicznej”, która wypełnia dyrektywę Unii Europejskiej „o audiowizualnych usługach medialnych”. Politycy PiS dodali do niej jednak pewne przepisy. Chodzi o to, by pierwszych pięć miejsc na liście kanałów płatnej telewizji było kolejno zajętych przez kanały: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info oraz TVP Kultura. Oznacza to, że kanały Telewizji Publicznej byłyby objęte zasadą must carry i must offer.

Pierwsza z nich, tzw. "must carry" oznacza, że określone kanały telewizyjne muszą być obowiązkowo wprowadzone do ofert operatorów. Tu trzeba zaznaczyć, że obowiązuje już ona w Polsce od 1995 roku. Z kolei zasada "must offer" uprawnia do rozprowadzania programów objętych zasadą "must carry".

Ustawa lex pilot miały zagwarantować kanałom TVP pierwsze miejsca na pilocie, ale też narzucić operatorom telewizyjnym, czyli m.in. sieciom kablowym i platformom satelitarnym, obowiązek sprzedaży pojedynczych kanałów.

Co dalej z rządowym projektem ustawy "lex pilot"?

Paweł Lewandowski, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, powiedział, że zapadła decyzja o wycofaniu kontrowersyjnych zapisów w ustawie lex pilot. I tak z rządowego projektu usunięto zapisy dotyczące tego, aby wymieniona wcześniej piątka stacji TVP zajmowała pierwsze miejsca w wykazie stacji każdego operatora. Rząd wycofał się też z zapisów nadających uprawnienia Krajowej Radiofonii i Telewizji do powiększenia listy stacji "must carry".

Po wysłuchaniu publicznym doszliśmy do wniosku, że ta część najbardziej kontrowersyjna, powinna zostać zmodyfikowana. W przypadku zasady must carry, must offer zdecydowaliśmy się, by nie było ustalonej kolejności kanałów - powiedział Paweł Lewandowski, minister w kancelarii premiera, na posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

