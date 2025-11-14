Emerytowany żołnierz zawiódł się na rządzie koalicji: „Czuję się oszukany przez premiera”

2025-11-14 6:53

Emerytowany żołnierz Waldemar Kusz ma żal do Donalda Tuska (68 l.). Przed wyborami w 2023 r. spytał lidera KO, czy osoby takie jak on, których emerytura mundurowa nie rośnie mimo płacenia składek na ZUS, nie będą krzywdzone przez system. Przez dwa lata rząd premiera Tuska nic z tym jednak nie zrobił. - Czuję się przez niego oszukany – mówi Kusz „Super Expressowi”.

Czuje się oszukany

Przymusowa danina pracujących emerytów

Problem dotyczy ponad 200 tys. mundurowych (żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy służb), którzy rozpoczęli służbę przed 1999 r., a po przejściu na emeryturę podjęli pracę. Opłacane przez nich składki na ZUS przepadają, kiedy ich emerytura osiągnęła limit 75 proc. ostatniego uposażenia.

- Na spotkaniu z premierem Tuskiem w Chełmnie w 2023 r. zadałem pytanie o emerytury mundurowych. Mówiłem, że „odkładane” są nasze pieniądze w ZUS-ie, bo prawo zabrania instytucjom emerytalnym wypłacania emerytur za pracę i za służbę. W moim przypadku to jest 22 dwa lata służby oraz 30 lat pracy! – żali się Kusz. - Donald Tusk powiedział, że jak dojdą do władzy, to będzie dążył do tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Czuję się dziś przez niego oszukany – dodaje Kusz.

- Dlaczego inni emeryci mogą pracować i podwyższać swoją emeryturę, a my, choć służyliśmy ojczyźnie jesteśmy pokrzywdzeni? Liczę na odpowiedź władz – podkreśla z kolei były funkcjonariusz BOR Waldemar Szarata.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego złożył w kwietniu szefowi rządu petycję, w której postuluje zwolnienie emerytów z opłacania składek oraz stworzenie mechanizmu, który będzie podwyższał świadczenia.

- „Pracujący emeryt wojskowy (policyjny) jest zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe, które przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płaci również składki na ubezpieczenie zdrowotne, które przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety, emeryci mundurowi oraz ich rodziny nie mogą w pełni korzystać ze zgromadzonego kapitału na ubezpieczenie społeczne. Znane są przypadki gdy odprowadzone składki wynoszą po kilkaset tysięcy złotych i w przeważającym stopniu są przejęte przez państwo – czytamy w uzasadnieniu do petycji, która pozostała bez odpowiedzi rządu.

