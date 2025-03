Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Opolska i Kowalski w "Expressie Biedrzyckiej"

Goście "Expressu Biedrzyckiej" podsumowali polityczne wydarzenia ostatniego tygodnia. Rozmowa dotyczyła m.in. prezydenta Donalda Trumpa i postawą USA wobec Ukrainy. Roch Kowalski wprost przyznał, że Trump swoim wystąpieniem otworzył puszkę Pandory w PiS i ujawniał "pro-kremlowskie, antyukraińskie demony". Zaś Karolina Opolska stwierdziła, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to Europa się rozleniwiła: - Założyliśmy, że wojna to cos, co jest bardzo daleko.