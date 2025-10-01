Okropna wiadomość dla Donalda Tuska! Nie ma złudzeń

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-10-01 9:32

Minęła niemal połowa kadencji premiera Donalda Tuska, który w tym czasie musiał stawić czoła wielu wyzwaniom. Jak zdaniem Polaków poradził sobie z wykonywaniem obowiązków? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń.

Premier Donald Tusk

i

Autor: PHOTO ART SERVICE / SUPER EXPRESS Premier Donald Tusk
  • Najnowsze badanie IBRiS dla Onetu ujawnia, że ponad 50% Polaków ocenia negatywnie działania premiera Donalda Tuska.
  • Tylko 39,7% respondentów wyraża pozytywne opinie o pracy premiera, co jest wynikiem niższym niż suma ocen negatywnych.
  • Grupa niezdecydowanych stanowi jedynie 7,1% badanych, co wskazuje na wyrobione opinie Polaków na temat działalności premiera.
  • Sondaż potwierdza trend spadkowego zaufania do Donalda Tuska, który we wrześniowym rankingu zaufania do polityków zajął czwarte miejsce.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym dla Onetu przez IBRiS zapytano Polaków o ocenę działalności premiera Donalda Tuska. Wyniki pokazują, że aż 41,7% ankietowanych ocenia jego działania "zdecydowanie źle", a kolejne 11,6% "raczej źle". Łącznie daje to ponad 53% negatywnych ocen. Taki rezultat może świadczyć o pogłębiającym się kryzysie zaufania do rządu i kierunku, w jakim zmierza obecna polityka.

Pozytywne oceny stanowią mniejszość. Działalność premiera "zdecydowanie dobrze" oceniło 15,7% respondentów, a "raczej dobrze" – 24%. Łącznie daje to 39,7% pozytywnych opinii, co jest wynikiem niższym niż suma ocen negatywnych. Ten rozdźwięk wskazuje, że nawet część elektoratu, który wcześniej wspierał koalicję 15 października, zaczyna mieć wątpliwości co do skuteczności i kierunku działań rządu.

Zapytali Polaków, kto powinien zastąpić Tuska. Większość wskazała jedno nazwisko

Warto zauważyć, że grupa niezdecydowanych jest niewielka. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało zaledwie 7,1% badanych. Może to świadczyć o tym, że Polacy mają już wyrobione zdanie na temat premiera, a jego działalność nie spotyka się z szeroką aprobatą. Wyniki sondażu z pewnością są okropną wiadomością dla Donalda Tuska, który stara się zadowolić wyborców i odzyskać ich sympatię.

Rankingi zaufania

Warto przypomnieć, że we wrześniowym rankingu zaufania do polityków Donald Tusk zajął czwarte miejsce. W tamtym badaniu IBRiS zaufanie do premiera deklarowało 39% badanych, natomiast brak zaufania wyraziło aż 54,7%. Przed Tuskiem znaleźli się Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Krzysztof Bosak. Premier cieszył się jednak lepszym wynikiem niż m.in. Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen. Obecny sondaż zdaje się potwierdzać trend spadkowego zaufania do szefa rządu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Donald Tusk
19 zdjęć
Sonda
Jak oceniasz działalność Donalda Tuska jako premiera?
M. SZCZERBA: PRZESŁUCHANIE ZIOBRY BYŁO POTRZEBNE ZIOBRO TO ZWYKŁY TCHÓRZ | Sedno Sprawy
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
SONDAŻ