Okropna wiadomość dla Donalda Tuska! Nie ma złudzeń

Najnowsze badanie IBRiS dla Onetu ujawnia, że ponad 50% Polaków ocenia negatywnie działania premiera Donalda Tuska.

Tylko 39,7% respondentów wyraża pozytywne opinie o pracy premiera, co jest wynikiem niższym niż suma ocen negatywnych.

Grupa niezdecydowanych stanowi jedynie 7,1% badanych, co wskazuje na wyrobione opinie Polaków na temat działalności premiera.

Sondaż potwierdza trend spadkowego zaufania do Donalda Tuska, który we wrześniowym rankingu zaufania do polityków zajął czwarte miejsce.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym dla Onetu przez IBRiS zapytano Polaków o ocenę działalności premiera Donalda Tuska. Wyniki pokazują, że aż 41,7% ankietowanych ocenia jego działania "zdecydowanie źle", a kolejne 11,6% "raczej źle". Łącznie daje to ponad 53% negatywnych ocen. Taki rezultat może świadczyć o pogłębiającym się kryzysie zaufania do rządu i kierunku, w jakim zmierza obecna polityka.

Pozytywne oceny stanowią mniejszość. Działalność premiera "zdecydowanie dobrze" oceniło 15,7% respondentów, a "raczej dobrze" – 24%. Łącznie daje to 39,7% pozytywnych opinii, co jest wynikiem niższym niż suma ocen negatywnych. Ten rozdźwięk wskazuje, że nawet część elektoratu, który wcześniej wspierał koalicję 15 października, zaczyna mieć wątpliwości co do skuteczności i kierunku działań rządu.

Warto zauważyć, że grupa niezdecydowanych jest niewielka. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało zaledwie 7,1% badanych. Może to świadczyć o tym, że Polacy mają już wyrobione zdanie na temat premiera, a jego działalność nie spotyka się z szeroką aprobatą. Wyniki sondażu z pewnością są okropną wiadomością dla Donalda Tuska, który stara się zadowolić wyborców i odzyskać ich sympatię.

Rankingi zaufania

Warto przypomnieć, że we wrześniowym rankingu zaufania do polityków Donald Tusk zajął czwarte miejsce. W tamtym badaniu IBRiS zaufanie do premiera deklarowało 39% badanych, natomiast brak zaufania wyraziło aż 54,7%. Przed Tuskiem znaleźli się Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Krzysztof Bosak. Premier cieszył się jednak lepszym wynikiem niż m.in. Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen. Obecny sondaż zdaje się potwierdzać trend spadkowego zaufania do szefa rządu.

