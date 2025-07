Okropna wiadomość dla Andrzeja Dudy! Ma powody do wstydu?

W badaniu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski przez United Surveys zadano pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani ostatnie wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy m.in. o 'wieszaniu za zdradę'?". Wyniki wskazują, że łącznie 57,9% ankietowanych wyraziło negatywną ocenę. W tej grupie 45,3% oceniło wypowiedzi "zdecydowanie negatywnie", a 12,6% oceniło wypowiedzi "raczej negatywnie".

Pozytywną ocenę wyraziło łącznie 30,9% respondentów. W tej grupie 16,5% oceniło wypowiedzi "zdecydowanie pozytywnie", a 14,4% oceniło wypowiedzi "raczej pozytywnie". 11,2% ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii.

Sondaż ujawnia znaczące różnice w ocenach w zależności od preferencji politycznych respondentów. Wśród wyborców koalicji rządzącej 93% ocenia słowa prezydenta "zdecydowanie negatywnie", a 5% ocenia słowa prezydenta "raczej negatywnie". Zaledwie 1% ocenia słowa prezydenta pozytywnie, a 1% nie potrafiło się określić.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców partii opozycyjnych (PiS i Konfederacja). W tej grupie 36% ocenia słowa prezydenta "zdecydowanie pozytywnie", a 27% ocenia słowa prezydenta "raczej pozytywnie". Negatywną ocenę wyraża 25% wyborców opozycji, a 12% nie ma sprecyzowanego stanowiska.

W grupie pozostałych wyborców (osoby niezdecydowane lub popierające inne ugrupowania) również przeważa ocena negatywna. 58% ocenia słowa prezydenta "zdecydowanie negatywnie", a 7% ocenia słowa prezydenta "raczej negatywnie". 13% ocenia słowa prezydenta pozytywnie, a 22% nie ma zdania.

Kontrowersyjna wypowiedź prezydenta

Kontrowersyjne słowa padły w trakcie rozmowy Andrzeja Dudy na kanale Otwarta Konserwa w serwisie YouTube, gdzie prezydent odniósł się do kwestii sądownictwa.

Jeżeli to środowisko się nie opamięta i samo nie zrobi resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego bez prawa do stanu spoczynku" - mówił prezydent, dodając: "Wiecie państwo, niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: 'wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę'. To straszne, ale w tych słowach jest prawda - stwierdził.

Wypowiedź prezydenta spotkała się z krytyką ze strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", które w specjalnej uchwale określiło te słowa jako "niedopuszczalną próbę zastraszenia środowiska sędziowskiego, która podsyca atmosferę nienawiści w debacie publicznej". Sędziowie i prawnicy wyrazili oburzenie i zaniepokojenie, określając wypowiedź jako "haniebną" i "niegodną głowy państwa".

