Poseł Paweł Kukiz od dawna nie jest aktywny jako muzyk. Co ciekawe, były lider Piersi w swoim oświadczeniu majątkowym zamieścił dokładną datę rezygnacji z kariery muzycznej. Było to 3 marca 2016 roku. Nie rezygnuje jednak z kariery politycznej i będzie kandydatem do Sejmu w Rzeszowie.

W zeszłym roku wszystkich zaskoczyła wiadomość, że Paweł Kukiz ma na koncie zaledwie 43 złote. W tym roku stan oszczędności polityka nieco się poprawił. Udało mu się zgromadzić 5 tysięcy złotych. Nie posiada walut obcych ani papierów wartościowych. Jest za to jedynym właścicielem ogromnego domu o powierzchni 450 m2 i wartości 1,5 miliona złotych. Do tego dochodzi spółdzielcze własnościowe prawo do niewielkiego mieszkania, liczącego 36m2 i wartego 360 tysięcy złotych oraz… łąka. 0.6 ha warte jest 15 tysięcy złotych. Jak przystało na prawdziwego rockmana poseł jeździ stosunkowo starym samochodem. Jest on za to bardzo wygodny. Audi Q7 zaliczane jest do SUV-ów klasy wyższej.

Trudno się dziwić, że polityk znów kandyduje do Sejmu, bo dzięki posłowaniu zarabia ogromne pieniądze. W 2023 roku było to prawie 152 tysiące złotych uposażenia poselskiego i 46,4 tysiąca poselskiej diety. Z tytułu praw autorskich na konto Pawła Kukiza wpłynęło niemal 87 tysięcy złotych. Wydaje się, że to sporo, ale na początku kadencji było to aż 170 tysięcy złotych. Poseł jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15, ale nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę łączne dochody i spory majątek, Paweł Kukiz jest bardzo bogatym człowiekiem. I to mimo tego, że na karku ma kredyt hipoteczny w ING w wysokości 600 tysięcy złotych, zaciągnięty na budowę domu. Co prawda od początku kadencji udało mu się spłacić prawie 100 tysięcy złotych, ale nadal jest winien bankowi 179 tysięcy złotych.

