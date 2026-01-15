Odwilży nie będzie? Kosiniak-Kamysz o losie podwyżek i budżetu

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
2026-01-15 21:32

Jakie są losy ustawy budżetowej po spotkaniu przedstawicieli rządu z prezydentem? Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz tonuje nastroje, lecz przyznaje, że kluczowe decyzje wciąż nie zapadły. Od podpisu głowy państwa zależy, czy będą podwyżki w budżetówce. Współpraca na linii rząd a prezydent wciąż stoi pod znakiem zapytania, choć obie strony deklarują chęć dialogu - zapewniał w programie „Pytanie dnia” na antenie TVP Info.

Władysław Kosiniak-Kamysz

i

Autor: CZAREK SOKOLOWSKI/ Associated Press
Polityka SE Google News
  • Prezydent jeszcze nie podjął decyzji w sprawie budżetu, od której zależą podwyżki dla budżetówki, a brak podpisu oznaczałby pracę na prowizorium i brak podwyżek.
  • Wicepremier Kosiniak-Kamysz ocenia spotkanie z prezydentem jako "potrzebne i ważne", wyrażając ostrożny optymizm co do dalszej współpracy i nie widząc potrzeby "odwilży" w ich poprawnych relacjach.
  • Wnioski o awanse oficerskie prawdopodobnie zostaną rozpatrzone pozytywnie, a kwestia opóźnionego przepływu informacji do prezydenta została wyjaśniona, dementując wcześniejsze doniesienia.
  • Nie ma mowy o narzucaniu prezydentowi wyboru współpracowników, co jasno określa granice autonomii obu stron w kwestiach personalnych

Co dalej z ustawą budżetową i podwyżkami dla budżetówki?

Najważniejszą kwestią, która interesuje miliony Polaków, jest przyszłość ustawy budżetowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, goszcząc w programie „Pytanie dnia” na antenie TVP Info, przekazał, że prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

– Powiedział, że ma czas na podjęcie decyzji w sprawie budżetu – zrelacjonował szef MON. Stawka jest wysoka, ponieważ od prezydenckiego podpisu zależą m.in. zaplanowane podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Wicepremier dodał, że w przypadku braku podpisu pod ustawą budżetową rząd będzie pracował na prowizorium, co z kolei będzie oznaczać brak podwyżek w budżetówce. 

Mimo to, Kosiniak-Kamysz wyraził ostrożny optymizm, zaznaczając, że nie sądzi, aby prezydent chciał wybrać taki scenariusz.

Spotkanie na szczycie. Czy to początek odwilży w polityce?

Czwartkowe spotkanie ministrów z głową państwa zostało ocenione przez wicepremiera jako „potrzebne i ważne”. Podkreślił on, że inicjatywa wyszła od obu stron. Pytany wprost o ewentualną „odwilż” w relacjach, Kosiniak-Kamysz odpowiedział jednoznacznie: – Ja nie potrzebuję odwilży, moje relacje z prezydentem są poprawne. Ta deklaracja sugeruje raczej chęć merytorycznej współpracy niż polityczne przełomy. Mimo napiętej atmosfery politycznej, relacje na linii rząd a prezydent mogą wejść w fazę pragmatycznej współpracy, choć sam wicepremier studzi oczekiwania. Zadeklarował on również, że jest zadowolony z przebiegu rozmów i nie zamierza eskalować konfliktu. – Nie zamierzam się z prezydentem okładać – stwierdził.

Spór o nominacje i przepływ informacji. Co ustalono?

Kolejnym punktem spornym były nominacje oficerskie oraz kwestia przepływu informacji między służbami a Pałacem Prezydenckim. Wicepremier wyraził przekonanie, że wnioski o awanse zostaną rozpatrzone pozytywnie. – Jestem optymistą. Jestem przekonany, że pozytywnie nasze wnioski zostaną rozpatrzone – powiedział. Jednocześnie zdementował doniesienia wiceszefa BBN, jakoby przyznał, że informacje docierały do prezydenta z opóźnieniem.

– To nieprawda, nie było takich uzgodnień – podkreślił, dodając, że „problem z przekazywaniem informacji został wyjaśniony”.

Rozmowa dotyczyła także kwestii personalnych, w tym medialnych doniesień o rzekomym sporze o szefa BBN, Sławomira Cenckiewicza. Kosiniak-Kamysz uciął spekulacje, mówiąc: – Nikt nikomu nie będzie niczego narzucał. (...) Prezydent dobiera swoich współpracowników a my swoich.

źródło: TVP Info 

Władysław Kosiniak-Kamysz o wizycie Zełeńskiego

Polecany artykuł:

Spotkanie w Pałacu to nie odwilż. Bogucki: "różnice pozostają"
Sonda
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym ministrem obrony narodowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ