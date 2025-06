Odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Czarzasty ujawnia szczegóły! Podał termin rekonstrukcji rządu

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty gościł w poniedziałek (23 czerwca) na antenie Polsat News. Polityk przyznał, że brał udział w spotkaniu liderów koalicji rządzącej. Jednym z tematów rozmowy była rekonstrukcja rządu, która już dawno została zasygnalizowana przez premiera Donalda Tuska, ostatnio temat znów został przypomniany.

Premier Tusk podczas swojego oświadczenia po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przekazał, że czeka go seria rozmów z liderami partii tworzących koalicją rządową, na temat rekonstrukcji rządu. Kilka dni później dopytywany przez dziennikarzy o szczegóły nie chciał niczego zdradzić, ale powiedział coś, co wzbudziło zainteresowanie: - Na razie o personaliach nie rozmawiamy, ale mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem i mam nadzieję, że nikogo nie dotknę i nie urażę: niech nikt nie śpi spokojnie - podkreślił.

Czarzasty o rozmowach w koalicji rządzącej. Podał możliwy termin rekonstrukcji rządu Tuska

W poniedziałek Włodzimierz Czarzasty goszcząc w "Gościu Wydarzeń" uchylił rąbka tajemnicy i powiedział, o czym rozmawiano na spotkaniu koalicjantów, w którym to spotkaniu brał też udział premier Donalda Tusk. Dyskusja toczyła się m.in. wokół rekonstrukcji rządu:

- Rozmawialiśmy na temat kroków, które zakończą się rekonstrukcją rządu w lipcu. To będzie raczej koniec lipca. W przyszłym tygodniu spotkamy się w sprawie struktury rządu, a potem usiądziemy do tematu personaliów, nie odwrotnie - ujawnił Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty dodał też, że rozpisana struktura rządu ma być na stole w przyszłym tygodniu, a co więcej, może dojść do połączenia niektórych ministerstw. - Ja zawsze mówiłem, jeśli chodzi o resorty związane z gospodarką, bo to jest w kilku resortach, to trzeba po prostu lepiej i sprawniej zorganizować - ocenił

Oprócz premier Donald Tusk i Włodzimierza Czarzastego na spotkaniu obecni byli też: wicepremier, szef MON, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

