Co tak podzieliło Warszawę i Kijów?

Od miłości do szorstkiej przyjaźni. Zobacz, jak i dlaczego zmieniły się relacje Polski i Ukrainy

Relacje polsko-ukraińskie przeszły w ostatnich dwóch latach daleką drogę. Po rosyjskiej agresji to Warszawa mobilizowała europejskich przywódców, by solidarnie stanąć po stronie Kijowa i wspierać Ukrainę na wszelkie możliwe sposoby. To my, Polacy, przyjęliśmy miliony uchodźców i daliśmy im bezpieczne schronienie. Nadal jesteśmy sojusznikami i pomagamy walczącemu o przetrwanie sąsiadowi, ale z dawnych, jakże ciepłych relacji, pozostało głównie wspomnienie.