Zaledwie 37,5 proc. Polaków wierzy, że prezydent Karol Nawrocki zrealizuje swoje obietnice wyborcze. Tak wynika z najnowszego sondażu zaufania, który pokazuje, że aż połowa społeczeństwa jest sceptyczna wobec 21 kluczowych zapowiedzi głowy państwa. Rozkład głosów jest bezlitosny i ujawnia, jak bardzo sympatie polityczne wpływają na ocenę prezydenta.

  • Brak wiary w obietnice: Ponad połowa (50,7%) ankietowanych nie wierzy, że prezydent Karol Nawrocki spełni swoje 21 obietnic wyborczych.
  • Optymizm mniejszości: Jedynie 37,5% respondentów uważa, że prezydent zrealizuje wszystkie złożone obietnice.
  • Podziały polityczne: Wyborcy opozycji (PiS i Konfederacji) znacznie częściej wierzą w spełnienie obietnic (13% "zdecydowanie tak", 55% "raczej tak"), niż wyborcy koalicji rządzącej (0% "zdecydowanie tak", 1% "raczej tak").
  • Metodologia badania: Sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków

Polacy nie wierzą w realizację 21 obietnic prezydenta

Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, płyną niepokojące dla Pałacu Prezydenckiego wnioski. Połowa uczestników opublikowanego w niedzielę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie wierzy, że prezydent Karol Nawrocki wywiąże się z 21 głównych obietnic, jakie złożył w kampanii wyborczej. Dokładnie 50,7 proc. badanych wyraziło brak wiary w realizację prezydenckich zapowiedzi.

Na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki wywiąże się z 21 obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce?”, odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło 24,8 proc. ankietowanych, a „raczej nie” wskazało 25,9 proc. z nich. Wiarę w dotrzymanie słowa przez głowę państwa deklaruje łącznie 37,5 proc. respondentów, z czego zaledwie 6,5 proc. jest o tym „zdecydowanie” przekonanych. Warto zauważyć, że 11,8 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej kwestii, co pokazuje, że spora grupa Polaków wciąż wstrzymuje się z ostateczną oceną.

Kto wierzy prezydentowi? Wyborcy podzieleni jak nigdy

Największy rozdźwięk w ocenach widać jednak po przyjrzeniu się preferencjom politycznym ankietowanych. Wyniki badania pokazują skrajną polaryzację i potwierdzają, że ocena działań prezydenta zależy niemal wyłącznie od sympatii partyjnych. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, a więc opozycji, wiarę w spełnienie obietnic deklaruje aż 68 proc. badanych (13 proc. „zdecydowanie tak” i 55 proc. „raczej tak”). To obraz zupełnie odwrotny od tego, jaki wyłania się z odpowiedzi zwolenników koalicji rządzącej. W tej grupie zaledwie 1 proc. respondentów odpowiedziało „raczej tak”, a nikt nie wybrał odpowiedzi „zdecydowanie tak”. Oznacza to, że łącznie aż 97 proc. elektoratu partii tworzących rząd nie wierzy w realizację prezydenckich zapowiedzi (43 proc. „raczej nie” i 54 proc. „zdecydowanie nie”).

Sceptycyzm wobec obietnic wyborczych – co mówią dane?

Wyniki sondażu rzucają światło na głęboki kryzys zaufania do politycznych deklaracji. Wysoki odsetek negatywnych odpowiedzi w skali kraju świadczy o powszechnym sceptycyzmie, który wykracza poza bieżące spory polityczne i może stanowić wyzwanie dla prezydenta. Szczególnie wymowny jest fakt, że nawet wśród wyborców niepopierających ani rządu, ani opozycji, odsetek osób niewierzących w obietnice wyborcze jest wysoki. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło w tej grupie 26 proc., a „zdecydowanie nie” – 11 proc. Analitycy wskazują, że tak niski poziom wiary w realizację programu wyborczego może stanowić poważne wyzwanie dla stabilności politycznej i zdolności prezydenta do budowania szerokiego poparcia dla swoich inicjatyw w przyszłości.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

