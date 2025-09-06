78 proc. Polaków nie wierzy w obietnice Tuska. Miażdżący sondaż

Ciąg dalszy złych notowań premiera Donalda Tuska. Aż 78% Polaków nie wierzy, że premier Donald Tusk zrealizuje wszystkie obietnice wyborcze do końca kadencji. To miażdżący wynik najnowszego sondażu United Surveys dla WP, który pokazuje głęboki kryzys zaufania do rządu. Co najbardziej zaskakujące, sceptycyzm panuje nawet w elektoracie koalicji rządzącej. Jakie mogą być tego konsekwencje dla polskiego biznesu i stabilności politycznej?

  • Zdecydowana większość Polaków (78%) nie wierzy, że Donald Tusk zrealizuje wszystkie obietnice wyborcze – to miażdżący wynik sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.
  • Nawet wśród wyborców koalicji rządzącej, ponad połowa (53%) ma wątpliwości co do spełnienia wszystkich zapowiedzi premiera.
  • Wśród elektoratu opozycji, aż 94% uważa, że Tusk nie spełni wszystkich obietnic, co podkreśla głęboki podział w ocenie rządu.
  • Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych, co świadczy o aktualności i wiarygodności badania

Polacy stracili wiarę w realizację obietnic wyborczych

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że pesymizm dotyczący działań rządu jest powszechny. Na pytanie o to, czy premier Donald Tusk zrealizuje wszystkie obietnice złożone w kampanii wyborczej w 2023 roku, odpowiedzi są jednoznaczne. Zgodnie z wynikami, „78 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski uważa, że do końca kadencji premier Donald Tusk nie zrealizuje wszystkich obietnic, złożonych w kampanii przed wyborami w 2023 r.”.

Wiarę w pełne dotrzymanie słowa przez szefa rządu deklaruje zaledwie 16,6 proc. respondentów, a 5,4 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Tak wyraźny brak wiary w działania obecnej władzy to poważny sygnał, który może mieć przełożenie nie tylko na przyszłe wyniki wyborcze, ale również na stabilność gospodarczą kraju.

Jak głosowali wyborcy koalicji rządzącej?

Szczególnie interesujące i dające do myślenia są wyniki, gdy przyjrzymy się im przez pryzmat preferencji politycznych. O ile wysoki sceptycyzm wśród wyborców opozycji (Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji) nie jest zaskoczeniem – tam aż 94 proc. badanych nie wierzy w realizację obietnic – o tyle odpowiedzi elektoratu koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL, Lewica) mogą budzić niepokój w gabinecie premiera. Okazuje się, że nawet w tej grupie przeważają sceptycy. Aż 53 proc. zwolenników obecnego rządu jest przekonanych, że obietnice Donalda Tuska nie zostaną w pełni zrealizowane.

W ich spełnienie wierzy 41 proc. wyborców koalicji. Ten wynik pokazuje, że nawet wśród zwolenników obecnej władzy rośnie sceptycyzm, co może być sygnałem ostrzegawczym dla rządu i wpływać na przyszły sondaż zaufania. Wśród pozostałych ankietowanych, czyli osób niezdeklarowanych lub popierających inne ugrupowania, odsetek niewierzących w obietnice premiera jest również bardzo wysoki i wynosi 82 proc.

Co spadek zaufania oznacza dla polskiej gospodarki?

Niespełnione obietnice wyborcze to nie tylko kwestia politycznej wiarygodności, ale także realny problem dla gospodarki. Wiele z zapowiedzi dotyczyło bezpośrednio przedsiębiorców i finansów publicznych, m.in. wprowadzenia „dobrowolnego ZUS-u”, korzystniejszych zasad naliczania składki zdrowotnej czy podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Brak realizacji tych postulatów lub ich odkładanie w czasie budzi niepewność i utrudnia firmom długoterminowe planowanie.

Spadek zaufania do rządu może również negatywnie wpłynąć na nastroje inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, którzy oczekują przewidywalności i stabilności. Kiedy obywatele, w tym również przedsiębiorcy, tracą wiarę w to, że rząd dotrzyma słowa, może to prowadzić do ograniczenia inwestycji i spowolnienia konsumpcji. Dla rządu Donalda Tuska wyniki tego sondażu to poważne wyzwanie – odbudowa zaufania staje się kluczowa nie tylko dla utrzymania poparcia, ale także dla zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego Polski.

