Zdecydowana większość Polaków (78%) nie wierzy, że Donald Tusk zrealizuje wszystkie obietnice wyborcze – to miażdżący wynik sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Nawet wśród wyborców koalicji rządzącej, ponad połowa (53%) ma wątpliwości co do spełnienia wszystkich zapowiedzi premiera.

Wśród elektoratu opozycji, aż 94% uważa, że Tusk nie spełni wszystkich obietnic, co podkreśla głęboki podział w ocenie rządu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych, co świadczy o aktualności i wiarygodności badania

Polacy stracili wiarę w realizację obietnic wyborczych

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że pesymizm dotyczący działań rządu jest powszechny. Na pytanie o to, czy premier Donald Tusk zrealizuje wszystkie obietnice złożone w kampanii wyborczej w 2023 roku, odpowiedzi są jednoznaczne. Zgodnie z wynikami, „78 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski uważa, że do końca kadencji premier Donald Tusk nie zrealizuje wszystkich obietnic, złożonych w kampanii przed wyborami w 2023 r.”.

Wiarę w pełne dotrzymanie słowa przez szefa rządu deklaruje zaledwie 16,6 proc. respondentów, a 5,4 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Tak wyraźny brak wiary w działania obecnej władzy to poważny sygnał, który może mieć przełożenie nie tylko na przyszłe wyniki wyborcze, ale również na stabilność gospodarczą kraju.

Jak głosowali wyborcy koalicji rządzącej?

Szczególnie interesujące i dające do myślenia są wyniki, gdy przyjrzymy się im przez pryzmat preferencji politycznych. O ile wysoki sceptycyzm wśród wyborców opozycji (Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji) nie jest zaskoczeniem – tam aż 94 proc. badanych nie wierzy w realizację obietnic – o tyle odpowiedzi elektoratu koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL, Lewica) mogą budzić niepokój w gabinecie premiera. Okazuje się, że nawet w tej grupie przeważają sceptycy. Aż 53 proc. zwolenników obecnego rządu jest przekonanych, że obietnice Donalda Tuska nie zostaną w pełni zrealizowane.

W ich spełnienie wierzy 41 proc. wyborców koalicji. Ten wynik pokazuje, że nawet wśród zwolenników obecnej władzy rośnie sceptycyzm, co może być sygnałem ostrzegawczym dla rządu i wpływać na przyszły sondaż zaufania. Wśród pozostałych ankietowanych, czyli osób niezdeklarowanych lub popierających inne ugrupowania, odsetek niewierzących w obietnice premiera jest również bardzo wysoki i wynosi 82 proc.

Co spadek zaufania oznacza dla polskiej gospodarki?

Niespełnione obietnice wyborcze to nie tylko kwestia politycznej wiarygodności, ale także realny problem dla gospodarki. Wiele z zapowiedzi dotyczyło bezpośrednio przedsiębiorców i finansów publicznych, m.in. wprowadzenia „dobrowolnego ZUS-u”, korzystniejszych zasad naliczania składki zdrowotnej czy podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Brak realizacji tych postulatów lub ich odkładanie w czasie budzi niepewność i utrudnia firmom długoterminowe planowanie.

Spadek zaufania do rządu może również negatywnie wpłynąć na nastroje inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, którzy oczekują przewidywalności i stabilności. Kiedy obywatele, w tym również przedsiębiorcy, tracą wiarę w to, że rząd dotrzyma słowa, może to prowadzić do ograniczenia inwestycji i spowolnienia konsumpcji. Dla rządu Donalda Tuska wyniki tego sondażu to poważne wyzwanie – odbudowa zaufania staje się kluczowa nie tylko dla utrzymania poparcia, ale także dla zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego Polski.

