Obchody rocznicy tragedii smoleńskiej przesunięte! Nie będzie ich 10 kwietnia. Wiemy, dlaczego

Każdego roku 10 kwietnia do Warszawy zjeżdżają się tysiące osób z całego kraju, by oddać hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. W tym roku jednak będzie inaczej, bo w dniu rocznicy tragedii smoleńskiej przypadają święta. W Poniedziałek Wielkanocny nie wszyscy mieliby szansę na pojawienie się w Warszawie na centralnych obchodach, stąd decyzja, by tegoroczne obchody 13. rocznicy Smoleńska przełożyć na kolejną niedzielę, czyli 16 kwietnia.

Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, mówi nam, że dotyczy to zarówno partyjnych, jak i państwowych obchodów, za organizację których odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. - Wszystkie nasze aktywności przesuwamy na 16 kwietnia. Będzie tak jak rok temu - dodaje bliski współpracownik prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Co to znaczy? - Będzie poranna msza święta, później Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Wieczorem kolejna msza, przemarsz i wystąpienie prezesa Kaczyńskiego - wylicza Krzysztof Sobolewski.

13. rocznica katastrofy smoleńskiej

Trzynaście lat temu, 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Zobacz w naszej galerii jak wyglądały uroczystości w 2022 roku.