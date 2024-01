Obajtek pójdzie do Brukseli? Władze PiS mają propozycje dla prezesa Orlenu

Czy Kamiński i Wąsik nadal są posłami? Polacy dali do zrozumienia, co myślą

6 lutego ma odbyć się walne zgromadzenie w naftowej spółce. Można spodziewać się rewolucji we władzach Orlenu i pożegnania Daniela Obajtka ze stanowiskiem prezesa, które zajmuje od 2018 roku. Rzutki manager już teraz ma plan na swoją przyszłość. Będzie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości. - To byłaby dobra kandydatura. Ma wiedzę gospodarczą, stworzył przecież potężny koncern multienergetyczny – mówi Jan Mosiński (68 l.) z PiS. Innego zdania jest Dariusz Joński (45 l.). Poseł KO uważa, że Obajtek nie z powodu swojej wiedzy i doświadczenia wybiera się do Brukseli, nie robi też tego z powodu pieniędzy. - Jego majątek trudno policzyć, bardziej chodzi o europejski immunitet. Prezes chce mu zafundować złoty spadochron, żeby nie musiał odpowiadać przed prokuraturą głównie za prywatyzację części Lotosu. Zapewniam jednak, że nie ucieknie przed odpowiedzialnością - twierdzi poseł rządzącej koalicji. Joński przypomina, że według najnowszych informacji płocka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sprzedaży Lotosu. A na listach PiS do PE można spodziewać się innych zaskakujących nazwisk. Do Brukseli przymierzani są między innymi Mariusz Kamiński (59 l.), Maciej Wąsik (55 l.), Jacek Kurski (58 l.), czy Marek Kuchciński (69 l.).