Obajtek: Nie mieszkam w Budapeszcie. To jest zwyczajne kłamstwo

Niesamowite, co go zdradziło!

Gdzie jest Daniel Obajtek?

Daniel Obajtek w "Gościu Wydarzeń" w rozmowie z red. Bogdanem Rymanowskim odnosił się do doniesień o luksusowym apartamencie w Budapeszcie, w którym ma rzekomo mieszkać. Takie ustalenia wynikły ze śledztwa Radia ZET i FRONTSTORY.PL.

- To jest zwyczajne kłamstwo - mówił Daniel Obajtek, pytany, czy Węgry stały się jego "twierdzą". - "Wielokrotnie mówiłem, że po odejściu z Orlenu nie jestem człowiekiem bezrobotnym i przebywam w różnych częściach, generalnie przemieszczam się. Byłem również w Budapeszcie, byłem na Słowacji, byłem w Czechach, byłem w Wiedniu, we Włoszech. To nie jest coś, co ukrywałem". Obajtek dodał, że w żadnym z wymienionych krajów nie posiada nieruchomości. - Jeżeli gdzieś miałem pobyt, to oczywiście za to płaciłem generalnie. Jestem wolnym człowiekiem i trudno mi się tłumaczyć gdzie ja śpię i gdzie ja czasami jeżdżę - podkreślił były prezes Orlenu.

Obajtek: Tusk zachowuje się niepoważnie

Sprawę apartamentu w Budapeszcie, na konferencji prasowej skomentował Donald Tusk. Przekazał, że niedługo spotka się z Viktorem Orbanem i zapyta go , "na jakiej zasadzie organizuje, jeśli organizuje, pobyt wypoczynkowy pana Obajtka w Budapeszcie".

— Jeżeli chodzi o Węgry, to pan premier Donald Tusk zachowuje się niepoważnie. Jeżeli chodzi o pana premiera Orbana, to przede wszystkim nawet nie miałem z nim kontaktu, nie mam z nim kontaktu teraz — powiedział Obajtek. — Tak samo nie pytam się Donalda Tuska, gdzie spał, gdy był w Dolomitach i jeździł na nartach — stwierdził były szef Orlenu.

Daniel Obajtek: Jestem na Podkarpaciu

Bogdan Rymanowski zapytał, czy Daniel Obajtek był w apartamencie należącym do spółki biznesmenów, powiązanych z zięciem Viktora Orbana. - "Mam wielu znajomych na Węgrzech. Mam wielu znajomych w Czechach, na Słowacji. Tam prowadzimy biznesy. Znam ludzi, którzy prowadzą te biznesy i czasami jestem zapraszany, więc nie pytam się jako gość, gdzie się mnie zaprasza" - stwierdził były prezes Orlenu. Na pytanie, gdzie teraz przebywa, Obajtek podkreślił, że jest w Polsce, na Podkarpaciu, w powiecie krośnieńskim.

Obajtek pojawi się na komisji śledczej przed wyborami?

Daniel Obajtek już dwukrotnie nie stawił się na posiedzeniu komisji śledczej ds. afery wizowej. Pierwszy raz 28 maja. Tłumaczył, że wezwanie dotarło tego samego dnia co przesłuchanie. Obajtek nie pojawił się również 5 czerwca i Michał Szczerba wniósł o doprowadzenie go na kolejne posiedzenie komisji. Nowy termin wyznaczył na 7 czerwca. Bogdan Rymanowski zapytał byłego szefa Orlenu, czy jest gotów stawić się w piątek na komisji.

Na pytanie, czy będzie na posiedzeniu komisji, Obajtek powiedział - Nie wykluczam. Ale nie mówię, że przyjdę". Podkreślił, że potrzebuje dwa dni, żeby się przygotować do posiedzenia, więc w sumie komisja zabrałaby mu trzy dni z kalendarza kampanii.

