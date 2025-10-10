Nowy wiceminister sprawiedliwości! Sędzia Pałka wchodzi do rządu Tuska

Sędzia Sławomir Pałka został nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, co kończy proces kompletowania kierownictwa resortu.

Nowy wiceminister to prawnik z bogatym doświadczeniem, w tym w Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jego powołanie podkreśla wagę wyzwań stojących przed polskim sądownictwem i ma realny wpływ na prawa obywateli.

Nowy wiceminister sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że Sławomir Pałka objął stanowisko podsekretarza stanu. Jego nominacja została zatwierdzona przez premiera Donalda Tuska na wniosek szefa resortu, Waldemara Żurka. Minister wskazał, że „powołanie to kończy proces kompletowania kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Według Żurka, nowy wiceminister to prawnik o ugruntowanej pozycji, którego cechuje „szczerość i zaufanie”. „Sędzia Pałka, z którym znam się jeszcze z czasów prac w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, to wybitny profesjonalista z ogromnym dorobkiem. Jego doświadczenie i zaangażowanie będą nieocenione” – podkreślił.

Kariera i doświadczenie sędziego Sławomira Pałki

Nowy wiceminister sprawiedliwości ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikację sądową odbył w latach 1999–2002 przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, a w 2002 roku zdał egzamin sędziowski. Karierę rozpoczął w Sądzie Rejonowym w Strzelinie, gdzie pełnił funkcję asesora, a trzy lata później został sędzią.

W latach 2006–2009 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. Odpowiadał m.in. za przygotowanie regulacji związanych z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nadzorował także zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Pałka był również prezesem Sądu Rejonowego w Oławie oraz członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Znaczenie nowej nominacji

Resort poinformował, że zakres obowiązków Pałki zostanie wkrótce określony. Sam wiceminister zaznaczył, że „Ministerstwo Sprawiedliwości to jeden z kluczowych resortów w państwie – miejsce, gdzie zapadają decyzje mające realny wpływ na prawa i bezpieczeństwo obywateli”.

Podkreślił również, że praca w kierownictwie MS to dla niego „ogromna odpowiedzialność i zaszczyt”.Obecnie wiceministrami są cztery osoby: Arkadiusz Myrcha, Maria Ejchart, sędzia Dariusz Mazur oraz nowo powołany Sławomir Pałka.

