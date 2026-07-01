Nowy sondaż wyborczy. Mentzen i Braun mają powody do świętowania

KO utrzymuje pozycję lidera, PiS nie przebija „szklanego sufitu” i ma 27,54 proc. poparcia.

Największy wzrost notują Konfederacja (13,38 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (7,99 proc.); do Sejmu wchodzi też Nowa Lewica (7,29 proc.).

Dr Machnik ocenia, że siła obu Konfederacji będzie rosła, a ewentualne układanki zależą od wyniku PiS i tego, czy wyborcy zaakceptują koalicję z udziałem Grzegorza Brauna.

Konfederacje rosną w siłę

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem wyścigu do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość, mimo ofensywy politycznej, nie jest w stanie przeskoczyć szklanego sufitu – chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego (77 l.) deklaruje 27,54 proc. respondentów. Największymi triumfatorami sondażu są jednak Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Sławomira Mentzena popiera już 13,38 proc. badanych, a na partię numer cztery w zestawieniu głos oddać chce 7,99 proc. ankietowanych. Do Sejmu wejść może jeszcze Nowa Lewica (7,29 proc.).Wyniki wszystkich ugrupowań publikujemy na wykresie poniżej

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Egzotyczna koalicja

– Prawdopodobnie trend umacniania się obu Konfederacji będzie się rozwijał, a ich znaczenie będzie rosło. Nie bez znaczenia będzie też przyszły wynik PiS, od którego zależą zdolności negocjacyjne. Pozostaje pytanie, czy Polacy są w stanie zaakceptować egzotyczną koalicję, w której jakąś funkcję będzie pełnił Grzegorz Braun. PiS-owi łatwiej będzie się porozumieć z Mentzenem niż z Braunem, ale ostatecznie zdecyduje sejmowa arytmetyka – komentuje nam politolog, dr Bartłomiej Machnik.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 30.06-1.07 na próbie 1042 dorosłych Polaków.

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