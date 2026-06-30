Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma teraz większą władzę. Doszły nowe obowiązki

- Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozpoczynała karierę jako dziennikarka telewizyjna.
- Do niedawna była pełnomocniczką rządu ds. mechanizmu SAFE. Została też wiceszefową MON.
- Rząd powierzył jej teraz funkcję pełnomocniczki ds. wzmocnienia odporności państwa.
Od dziennikarki do wiceministra obrony
Przypominamy, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozpoczynała karierę jako dziennikarka telewizyjna. W latach 2016-2019 pracowała w Komisji Europejskiej, gdzie zajmowała się komunikacją w obszarze obronności. W 2019 r. wkroczyła do polityki jako szefowa sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata na prezydenta. W styczniu 2024 r. objęła stanowisko wiceministra ds. europejskich w KPRM, nadzorując przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie UE i pracując nad unijnym mechanizmem obronnym SAFE. Po zakończeniu prezydencji premier powierzył jej funkcję pełnomocniczki rządu ds. tego mechanizmu. Po zrealizowaniu pierwszego etapu SAFE, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.) powołał Sobkowiak-Czarnecką na wiceszefową resortu, odpowiedzialną m.in. za transformację Sił Zbrojnych.
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Nowe zadanie - zakupy dla armii
30 czerwca z kolei rząd przyjął rozporządzenie ws. ustanowienia pełnomocnika ds. wzmocnienia odporności państwa, którym została właśnie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. – Program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji, dlatego Rada Ministrów podjęła decyzję, że powierzy mi nowe zadanie. Będę odpowiedzialna za zakupy, za pozyskiwanie funduszy na zakupy dla armii. Rolą pełnomocnika będzie koordynacja działań z przemysłem zbrojeniowym i dopilnowanie, aby umowy w ramach SAFE zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka, która będzie też pomagała polskim firmom rozwijać eksport. – Będę także zajmowała się kwestią dywersji i edukacją obywateli, jak reagować na dezinformację – dodała wiceszefowa MON.