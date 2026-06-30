Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma teraz większą władzę. Doszły nowe obowiązki

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozpoczynała karierę jako dziennikarka telewizyjna.

Do niedawna była pełnomocniczką rządu ds. mechanizmu SAFE. Została też wiceszefową MON.

Rząd powierzył jej teraz funkcję pełnomocniczki ds. wzmocnienia odporności państwa.

Od dziennikarki do wiceministra obrony

Przypominamy, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozpoczynała karierę jako dziennikarka telewizyjna. W latach 2016-2019 pracowała w Komisji Europejskiej, gdzie zajmowała się komunikacją w obszarze obronności. W 2019 r. wkroczyła do polityki jako szefowa sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata na prezydenta. W styczniu 2024 r. objęła stanowisko wiceministra ds. europejskich w KPRM, nadzorując przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie UE i pracując nad unijnym mechanizmem obronnym SAFE. Po zakończeniu prezydencji premier powierzył jej funkcję pełnomocniczki rządu ds. tego mechanizmu. Po zrealizowaniu pierwszego etapu SAFE, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.) powołał Sobkowiak-Czarnecką na wiceszefową resortu, odpowiedzialną m.in. za transformację Sił Zbrojnych.

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Nowe zadanie - zakupy dla armii

30 czerwca z kolei rząd przyjął rozporządzenie ws. ustanowienia pełnomocnika ds. wzmocnienia odporności państwa, którym została właśnie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. – Program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji, dlatego Rada Ministrów podjęła decyzję, że powierzy mi nowe zadanie. Będę odpowiedzialna za zakupy, za pozyskiwanie funduszy na zakupy dla armii. Rolą pełnomocnika będzie koordynacja działań z przemysłem zbrojeniowym i dopilnowanie, aby umowy w ramach SAFE zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka, która będzie też pomagała polskim firmom rozwijać eksport. – Będę także zajmowała się kwestią dywersji i edukacją obywateli, jak reagować na dezinformację – dodała wiceszefowa MON.

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