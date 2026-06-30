Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma teraz większą władzę. Doszły nowe obowiązki

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-30 15:50

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (42 l.) została pełnomocniczką rządu ds. wzmocnienia odporności państwa. – Program SAFE wchodzi w nowy etap, dlatego Rada Ministrów zdecydowała o powierzeniu mi nowej roli – wyjaśniła Sobkowiak-Czarnecka, która ma teraz m.in. kontrolować współpracę wojska z przemysłem i edukować nas w sprawach dotyczących bezpieczeństwa.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON i pełnomocniczka rządu ds. wzmocnienia odporności państwa, siedzi w białym fotelu, ubrana w czarną marynarkę, trzymając mikrofon z napisem PORTAL OBRONNY. Na tle widoczne logo SUPERBIZNES. Więcej o jej nowych obowiązkach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozpoczynała karierę jako dziennikarka telewizyjna.
  • Do niedawna była pełnomocniczką rządu ds. mechanizmu SAFE. Została też wiceszefową MON.
  • Rząd powierzył jej teraz funkcję pełnomocniczki ds. wzmocnienia odporności państwa. 

Od dziennikarki do wiceministra obrony

Przypominamy, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rozpoczynała karierę jako dziennikarka telewizyjna. W latach 2016-2019 pracowała w Komisji Europejskiej, gdzie zajmowała się komunikacją w obszarze obronności. W 2019 r. wkroczyła do polityki jako szefowa sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza, kandydata na prezydenta. W styczniu 2024 r. objęła stanowisko wiceministra ds. europejskich w KPRM, nadzorując przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie UE i pracując nad unijnym mechanizmem obronnym SAFE. Po zakończeniu prezydencji premier powierzył jej funkcję pełnomocniczki rządu ds. tego mechanizmu. Po zrealizowaniu pierwszego etapu SAFE, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.) powołał Sobkowiak-Czarnecką na wiceszefową resortu, odpowiedzialną m.in. za transformację Sił Zbrojnych.

MON tłumaczy się z przerobionego zdjęcia wiceminister Sobkowiak-Czarneckiej! Internauci szybko zauważyli

Nowe zadanie - zakupy dla armii

30 czerwca z kolei rząd przyjął rozporządzenie ws. ustanowienia pełnomocnika ds. wzmocnienia odporności państwa, którym została właśnie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. – Program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji, dlatego Rada Ministrów podjęła decyzję, że powierzy mi nowe zadanie. Będę odpowiedzialna za zakupy, za pozyskiwanie funduszy na zakupy dla armii. Rolą pełnomocnika będzie koordynacja działań z przemysłem zbrojeniowym i dopilnowanie, aby umowy w ramach SAFE zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka, która będzie też pomagała polskim firmom rozwijać eksport. – Będę także zajmowała się kwestią dywersji i edukacją obywateli, jak reagować na dezinformację – dodała wiceszefowa MON.

Tak Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości
Galeria zdjęć 10
KWIATKOWSKI: Sprawa Zondacrypto i powiązań z nią capi na odległość
Sonda
Jak oceniasz działalność Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka