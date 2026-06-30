MON tłumaczy się z przerobionego zdjęcia wiceminister Sobkowiak-Czarneckiej! Internauci szybko zauważyli

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej, zamieściła na swoim profilu zdjęcie z obchodów 70. rocznicy Czerwca 1956 w Poznaniu, które zostało cyfrowo zmodyfikowane w celu usunięcia napisu "Narodowcy RP" z koszulki mężczyzny stojącego w tle.

Internauci oraz wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski szybko zauważyli nieprawidłowości na zdjęciu i publicznie zapytali o powody usunięcia napisu, co wywołało kontrowersje.

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało oświadczenie, w którym przyznało, że zdjęcie zostało poddane obróbce z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu "poprawy jakości technicznej", ale jednocześnie stwierdziło, że doszło do "niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii".

W weekend 27-28 czerwca Poznań był gospodarzem obchodów 70. rocznicy tragicznych wydarzeń Czerwca 1956 roku, gdy komunistyczne władze krwawo stłumiły protesty robotników. Wśród uczestników tych ważnych dla polskiej historii uroczystości znalazła się Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON. Na swoim profilu w serwisie X, wiceminister opublikowała zdjęcie z obchodów wraz z osobistym komentarzem, podkreślającym jej związki z miastem i wydarzeniami:

– Dla mnie, dziewczynki z poznańskich Jeżyc, Czerwiec '56 to nie tylko historia – to moje DNA. Odwaga, niezależność i lekcja przedsiębiorczości z zakładów Cegielskiego kształtowały mój charakter. Dziś dbamy o to, by przemysłowe serce Poznania biło dalej, w duchu wartości, o które walczyli nasi bohaterowie – napisała.

Chociaż na pierwszy rzut oka opublikowana fotografia wydawała się standardowym ujęciem z wydarzenia publicznego, czujni internauci szybko dostrzegli nieprawidłowości. Szczególną uwagę zwróciły dwa elementy: zamazany fragment koszulki mężczyzny stojącego za wiceminister oraz nietypowe detale munduru żołnierza znajdującego się obok niej. W sieci zaczęły krążyć porównania z oryginalnymi zdjęciami, które uwidaczniały, że zamazany napis na koszulce brzmiał "Narodowcy RP".

Pytania o cel i zakres modyfikacji szybko pojawiły się w komentarzach i innych postach. Do sprawy odniósł się również Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, który publicznie zapytał wiceminister o powody retuszu.

- Szacunek za udział w uroczystościach, ale z jakiego powodu przerobiła Pani zdjęcie (załączam oryginał) w AI żeby usunąć napis „Narodowcy RP” na koszulce mężczyzny, który stoi za Panią? - napisał.

Oświadczenie MON

W odpowiedzi na narastające spekulacje i pytania, Ministerstwo Obrony Narodowej wydało oficjalne oświadczenie. Resort przyznał, że zdjęcie zostało poddane obróbce z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, choć podkreślił, że intencją była jedynie poprawa jakości technicznej. W komunikacie, podpisanym przez Karolinę Wasilewską z departamentu komunikacji i promocji MON, czytamy:

– Wczoraj przekazaliśmy Pani Minister Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej zdjęcie z uroczystości w Poznaniu. W celu poprawy jego jakości wykorzystaliśmy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Niestety, w trakcie tego procesu doszło do niezamierzonej modyfikacji elementów fotografii, w wyniku czego powstała wersja odbiegająca od oryginału – czytamy.

MON dołączyło do oświadczenia oryginalną, nieedytowaną wersję fotografii, potwierdzając tym samym istnienie różnic.

W naszej galerii zobaczysz Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką podczas Warszawskich Targów Obronnych:

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