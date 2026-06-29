Rząd pośle Polaków do wojska? Jest komentarz wiceszefowej MON

Wróci obowiązek służby wojskowej?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka niedawno została powołana na wiceministrę obrony narodowej. Do jej zadań należy m.in. sprawa zaopatrzenia wojska i promocja polskiego przemysłu obronnego. Wiceszefowa MON udzieliła wywiadu RMF, w którym podkreśliła, że ostatnie dni przyniosły ważne kontrakty dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

A co sądzi o powszechnej służbie wojskowej? – Nie wykluczałabym takiej możliwości – stwierdziła wiceszefowa MON i dodała, że chce, aby kobiety wstępowały do wojska. – Jestem pierwszą kobietą odpowiedzialną w wojsku za uzbrojenie armii – oznajmiła i dodała, że marzy jej się, by wkrótce Wojsko Polskie doczekało się także pierwszej kobiety w stopniu generała. Jednocześnie zaznaczyła, że nie popiera stosowania parytetów w wojsku.

Polacy wierzą w Kosiniaka-Kamysza! Chodzi o amerykańską obecność w Polsce

Od dziennikarki do wiceministry

Warto przypomnieć, że obecna wiceszefowa MON w przeszłości przez wiele lat była związana z mediami jako dziennikarka. Następnie przeszła do świata polityki i strategii, gdzie m.in. kierowała kampanią prezydencką Władysława Kosiniaka-Kamysza. W późniejszym okresie pełniła funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za sprawy europejskie, by następnie objąć stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. programu SAFE.

15

SOBKOWIAK-CZARNECKA: BĄKIEWICZ JEST STEROWANY Z KREMLA?!