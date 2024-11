Nowy sondaż. To da myślenia politykom PSL

Badanie wskazuje, że wśród ogółu wyborców szef Polski 2050 jest bardziej rozpoznawalny – zna go 97 proc. ankietowanych, podczas gdy lider PSL osiągnął wynik 93 proc. Hołownia cieszy się większą sympatią – 49 proc. ocenia go pozytywnie, o Kosiniaku-Kamyszu pozytywnie wyraża się 41 proc. respondentów. Negatywne nastawienie wobec Kosiniaka-Kamysza deklaruje 52 proc. badanych, natomiast w przypadku Hołowni jest to 48 proc. Sondaż pokazuje, że Hołownia cieszy się większym poparciem wśród wyborców koalicji rządzącej. Pozytywnie ocenia go 93 proc. zwolenników Trzeciej Drogi, 74 proc. sympatyków Koalicji Obywatelskiej i 59 proc. wyborców Nowej Lewicy. Kosiniak-Kamysz jest dobrze postrzegany przez 78 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 57 proc. Koalicji Obywatelskiej oraz 37 proc. Nowej Lewicy.

Wśród elektoratu partii opozycyjnych Kosiniak-Kamysz zdobywa więcej pozytywnych ocen niż Hołownia. Szefa PSL pozytywnie ocenia 30 proc. wyborców Konfederacji i 23 proc. sympatyków PiS. Z kolei Hołownia budzi sympatię u 26 proc. wyborców Konfederacji i 18 proc. wyborców PiS. Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-18 listopada br. przez pracownię Opinia24 metodą mixed mode (CATI i CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej.

Wybory prezydenckie 2025

Znamy już kilku polityków, którzy powalczą o Pałac Prezydencki. To Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki z Prawa i Sprawiedliwości, Sławomir Mentzen z Konfederacji, Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów oraz Szymon Hołownia z Polski 2050. Nazwisko kandydata bądź kandydatki Lewicy mamy poznać 15 grudnia. Niemal przesądzone jest, że wyścigu o Pałac Prezydencki wezmą również udział kandydaci niezależni. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w maju w 2025 roku.

