Nowy sondaż. Przełomowa zmiana na prowadzeniu i koszmar Lewicy! Co na to Tusk i Kaczyński?

OGB Pro (Ogólnopolska Grupa Badawcza) opublikowała we wtorek najnowszy sondaż poparcia dla poszczególnych partii politycznych. Badanie zostało przeprowadzone dla portalu stanpolityki.pl. Zadane w badaniu pytanie brzmiało: "Na który z komitetów wyborczych oddaliby Pan(i) swój głos w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę?". jak się okazuje, PiS odzyskuje prowadzenie w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych tejże pracowni. Drugie miejsce przypadło KO, zaś podium zamyka Trzecia Droga. Co równie ciekawe, do parlamentu weszłaby jeszcze tylko Konfederacja.

Wyniki sondażu prezentują się następująco:

PiS 34,75 proc.

KO 33,34 proc.

Trzecia Droga 13,02 proc.

Konfederacja 10,38 proc.

Poniżej progu:

Lewica 4,47 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy 2,28 proc.

Polska Jest Jedna 1,76 proc.

