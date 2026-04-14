Nowy sondaż partyjny. Tusk najpierw się uśmiechnie, ale po chwili mina mu zrzednie!

We wtorek poznaliśmy wyniki nowego sondażu poparcia partyjnego.

Przeprowadziła go pracownia IBRiS na zlecenie Polsat News.

Zobaczcie, jak wyglądałby Sejm, gdyby wybory miały się odbyć teraz.

Donald Tusk ma powody i do radości, i do niepokoju.

Które partie w Sejmie?

Najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie Polsat News rzuca światło na obecne preferencje polityczne Polaków, wskazując na Koalicję Obywatelską jako lidera sceny politycznej. Partia ta cieszy się największym zaufaniem respondentów, gdyż aż 32,1% badanych zadeklarowało chęć oddania na nią głosu. W momencie usłyszenia tej informacji uśmiech powinien pojawić się na twarzy premiera. Następnie powiększy się on, gdy zobaczy, że za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwości, jakkolwiek z naprawdę znaczącą stratą. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego byłoby skłonnych oddać głos 23,8% Polaków.

Później jednak jego uśmiechnąć będzie znikać z szybkością światła. Badanie wskazuje na możliwość wprowadzenia do Sejmu tylko trzech innych ugrupowań, z których tylko jedno tworzy obecny rząd. Wśród nich wyróżnia się Konfederacja z 15% poparcia, Konfederacja Korony Polskiej, która zdobyła 8,2%, a także Nowa Lewica, mogąca liczyć na 7,1% głosów.

Dramat koalicjantów Tuska

Poza parlamentem znalazłyby się wchodzące obecnie w skład koalicji rządowej Polskie Stronnictwo Ludowe (4,2% wskazań) i Polska 2050 (zaledwie 1,2%). Na Razem chce głosować 3,1 proc. badanych. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,3 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 62,7 proc. osób, a brak chęci udziału w wyborach wskazało 37,3 proc. ankietowanych.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

