Nowy sondaż partyjny. Tusk najpierw się uśmiechnie, ale po chwili mina mu zrzednie!

Piotr Margielewski
2026-04-14 15:13

Jak wytłumaczyć dziecku, co znaczy mieć ambiwalentne odczucia? Za przykład posłużyć może Donald Tusk i wyniki najnowszego sondażu partyjnego przeprowadzonego przez IBRiS dla Polsat News. W pierwszej chwili, patrząc na wynik Koalicji Obywatelskiej, premier może się szeroko uśmiechnąć. Radość tylko się zwiększy, widząc wynik drugiego Prawa i Sprawiedliwości. Po chwili jednak, patrząc na dalszą część wyników, mina Tuska z całą pewnością może zrzednąć!

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen

Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, MARCIN GADOMSKI/SUPER EXPRESS, PAWEŁ DĄBROWSKI/SUPER EXPRESS/ Shutterstock
Które partie w Sejmie?

Najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie Polsat News rzuca światło na obecne preferencje polityczne Polaków, wskazując na Koalicję Obywatelską jako lidera sceny politycznej. Partia ta cieszy się największym zaufaniem respondentów, gdyż aż 32,1% badanych zadeklarowało chęć oddania na nią głosu. W momencie usłyszenia tej informacji uśmiech powinien pojawić się na twarzy premiera. Następnie powiększy się on, gdy zobaczy, że za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwości, jakkolwiek z naprawdę znaczącą stratą. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego byłoby skłonnych oddać głos 23,8% Polaków.

Później jednak jego uśmiechnąć będzie znikać z szybkością światła. Badanie wskazuje na możliwość wprowadzenia do Sejmu tylko trzech innych ugrupowań, z których tylko jedno tworzy obecny rząd. Wśród nich wyróżnia się Konfederacja z 15% poparcia, Konfederacja Korony Polskiej, która zdobyła 8,2%, a także Nowa Lewica, mogąca liczyć na 7,1% głosów. 

Dramat koalicjantów Tuska

Poza parlamentem znalazłyby się wchodzące obecnie w skład koalicji rządowej Polskie Stronnictwo Ludowe (4,2% wskazań) i Polska 2050 (zaledwie 1,2%). Na Razem chce głosować 3,1 proc. badanych. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,3 proc. Udział w wyborach zadeklarowało 62,7 proc. osób, a brak chęci udziału w wyborach wskazało 37,3 proc. ankietowanych.

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 8-13 kwietnia 2026 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Galeria poniżej: Tusk biega po Tokio

Tusk biega po Tokio
Galeria zdjęć 14
Polityka SE Google News
Sonda
Na jaka partię zagłosowałbyś obecnie w wyborach parlamentarnych?
KONFEDERACJA MA SIĘ DOBRZE! - ZAPEWNIA ANNA BRYŁKA | PORANNY RING
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ PARTYJNY
DONALD TUSK