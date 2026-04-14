Z dalekiej Japonii Tusk zabrał głos ws. Ziobry. "Nie chcę robić nikomu złudzeń"

Piotr Margielewski
Źródło PAP
2026-04-14 13:56

Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry po tym, jak straci swój azyl polityczny na Węgrzech? Przebywający obecnie w stolicy Japonii premier Donald Tusk postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości w tej sprawie, stawiając sprawę jasno i bez ogródek. Chociaż rozliczenie poprzedniej władzy jest dla niego priorytetem, szef rządu wskazał na poważne przeszkody prawne i polityczne, które mogą pokrzyżować plany postawienia byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Czy to oznacza, że Zbigniew Ziobro uniknie odpowiedzialności? Tusk nie pozostawia złudzeń – droga do sprawiedliwości jest wyboista i pełna pułapek, a obecny układ sił w parlamencie stawia koalicję rządzącą przed ogromnym wyzwaniem. Premier podkreślił przy tym, że choć jest gotów do zdecydowanych działań, to musi działać w granicach prawa, które, jak sam przyznaje, jest „niedoskonałe, a miejscami bardzo złe”.

Tusk o Trybunale Stanu dla Ziobry: "Mamy realne ograniczenia"

Premier Donald Tusk, podczas briefingu prasowego w Tokio, zabrał głos w sprawie możliwości postawienia byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, przed Trybunałem Stanu.Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu szefowie klubów koalicji rządzącej przekażą wstępny wniosek w tej sprawie. - Otrzymałem sygnał z parlamentu, że bardzo prawdopodobne jest złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla Ziobry – powiedział Tusk, jednocześnie dodając, że „kwestia rozliczeń i odpowiedzialności ludzi, którzy albo kradli, albo nadużywali władzy czy nadużywali publicznych pieniędzy” jest dla niego sprawą bardzo ważną.

Tusk studzi jednak nastroje, wskazując na brak większości konstytucyjnej jako kluczową barierę. Premier, porównując sytuację w Polsce do niedawnych wyborów na Węgrzech, gdzie opozycyjna TISZ-a uzyskała większość konstytucyjną, podkreślił, że zwycięstwo obecnego polskiego obozu rządowego w 2023 roku „nie było takiego rozmiaru jak na Węgrzech”. - Mamy realne ograniczenia, zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, jeśli chodzi o większość parlamentarną, weta prezydenckie. Tak, to wszystko zostało przez PiS naprawdę bardzo mocno zabetonowane – podkreślił Donald Tusk.

Premier Tusk rozwiewa nadzieje

Premier jasno zaznaczył, że choć jest gotów do "działania bardzo zdecydowanego", to zawsze będzie działał w granicach prawa. - Ja chcę działać i będę działał zawsze w ramach prawa – powiedział, dodając, że „prawo dzisiaj w Polsce jest niedoskonałe, a miejscami jest bardzo złe”. Tusk podkreślił, że łamanie prawa nie jest rozwiązaniem, a jedyną drogą do skutecznych zmian jest wygranie kolejnych wyborów w takim stopniu, aby móc to prawo skutecznie modyfikować.

Jak powiedział premier, rozliczenia poprzedniego rządu „idą za wolno” właśnie dlatego, że „te obiektywne okoliczności prawne bardzo to utrudniają”. To samo – przekonywał Tusk – dotyczy kwestii Trybunału Stanu. - My jesteśmy w stanie postawić, sformułować ten wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry, rozpocząć to postępowanie. Ale dobrze wiecie, jak dzisiaj wygląda Trybunał Stanu i jak dzisiaj wygląda ta potrzebna większość w parlamencie, więc też nie chcę robić nikomu złudzeń – oznajmił.

