Nowy sondaż partyjny. PiS i Konfederacja z większością w Sejmie

Nowy sondaż: KO na czele, PiS i Konfederacja z większością

Według sondażu IBRiS na zlecenie Onetu, KO może liczyć na poparcie 33,4 proc. ankietowanych, PiS na 32,2 proc., a Konfederacja na 17,1 proc. Trzecia Droga z poparciem 6 proc. znalazła się poniżej progu wyborczego wymaganego dla koalicji, a Lewica (5 proc.) jest na granicy progu wyborczego dla partii. Z sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem o 1,6 pkt proc. większym niż w badaniu sprzed dwóch tygodni. Prawo i Sprawiedliwość zyskało 1 pkt proc. Poparcie dla Konfederacji wzrosło o 5,9 pkt proc. Trzecia Droga - projekt Polski 2050 i PSL - odnotowała spadek o 2 pkt proc. Poparcie dla Lewicy spadło o 2,5 pkt proc. Partia Razem, według sondażu, uzyskała w najnowszym badaniu poparcie 2,5 proc. i to strata o 1,1 pkt proc. wobec danych sprzed dwóch tygodni. Grupa 0,9 proc. badanych wskazała na inne ugrupowania. 2,7 proc. respondentów nie miało sprecyzowanego zdania w kwestii preferencji politycznych. Wybrali odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". Bazując na wynikach sondażu zespół Onet Data przeprowadził przewidywany rozkład miejsc w Sejmie.

Nowy sondaż. Podział na mandaty

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 188 mandatów, Koalicja Obywatelska - 170, Konfederacja - 86, Trzecia Droga - 10, a Lewica - 6. Z rozkładu mandatów wynika, że obecnie rządząca koalicja łącznie osiągnęłaby 186 miejsc, podczas gdy do stabilnej sejmowej większości potrzeba 231 posłów. Portal wylicza, że koalicja Konfederacji z PiS miałaby w Sejmie 274 miejsca. Koalicja Konfederacji z KO miałaby razem 256 posłów. Onet zwraca też uwagę, że podział mandatów oznaczałby także duże wyzwanie przed prezydenturą Rafała Trzaskowskiego lub Karola Nawrockiego od 2027 r., gdy zgodnie z planem dojdzie do wyborów parlamentarnych. Chodzi o szansę na możliwość obalania prezydenckich wet do ustaw. W tym przypadku konieczna jest większość kwalifikowana 3/5, co oznacza 276 głosów, zakładając obecność wszystkich posłów.

